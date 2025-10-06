La Capital | La Ciudad | Nicki Nicole

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Con entrada libre y gratuita, los artistas le regalarán a Rosario un espectáculo sin precedentes. A qué hora tocan, qué pasa con el tránsito y el cronograma de la jornada

6 de octubre 2025 · 19:46hs
Nicki Nicole estuvo en junio en el Monumento a la Bandera

Nicki Nicole estuvo en junio en el Monumento a la Bandera

Este martes 7 de octubre, a las 18, en el Monumento a la Bandera Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto celebrarán los 300 años de su ciudad con un show sin precedentes bajo el título 'De Rosario para Rosario'. También participará la orquesta sinfónica provincial, con más de 70 músicos en escena.

Será un show de escala internacional donde participarán más de 70 músicos en escena, bajo la dirección de Nicolás Sorín, y con un repertorio creado para la ocasión. Juan Carlos Baglietto formará parte del espectáculo como símbolo del puente entre generaciones, estilos y momentos clave de la identidad musical rosarina. Además, durante los festejos las artistas locales Delfina, Mica Racciatti, Sofi Gazzaniga y Mery San Dámaso compartirán un repertorio de música de la ciudad.

El evento es organizado en conjunto por el gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario. La entrada es libre y gratuita.

A qué hora canta Nicki Nicole

Los organizadores del evento confirmaron a través de las redes sociales que la artista urbana se presentará a las 19.45.

Antes de ella, abrirán la jornada Delfina, Mica Racciatti, Sofi Gazzaniga y Mery San Dámaso a las 18 y Juan Carlos Baglietto hará lo suyo a las 18.45.

Qué calles van a estar cortadas

En el marco del evento, habrá interrupciones en el flujo vehicular desde las 14 y hasta el final de la jornada en los siguientes puntos:

  • Avenida Belgrano y San Juan
  • Avenida Libertad y San Juan
  • R. Domínguez y Belgrano
  • R. Domínguez y F. de Navarra
  • Avenida Belgrano y Rioja (La Fluvial)
  • Avenida Belgrano y Buenos Aires
  • Avenida Belgrano y Laprida
  • Avenida Belgrano y Sargento Cabral
  • Avenida Belgrano y L. Porta
  • Avenida Belgrano y Pasaje de las Artes
  • 1° de Mayo y Rioja (en este caso desde las 13)
  • Córdoba y Juan Manuel de Rosas (también desde las 13)

Qué lineas de colectivo reforzarán sus frecuencias

Las líneas involucradas que tendrán más circulación son.

  • MOVI, con 10 servicios de refuerzos; 102R – 106N/R – 112N/R – 116 – 121 – 123 – 127 – 131 – 132
  • ROSARIO BUS, con entre 8 y 10 servicios de refuerzos; 101N – 110 – 122V/R – 126N/R – 128N/R – 130 – 140 – 142N/R – 143/136/137N/R – 145/133 C9 y Soldini – 146N/R

Feria Especial del Tricentenario

Además de disfrutar de la música, se podrá recorrer la Feria Especial del Tricentenario. Habrá puestos de feriantes con indumentaria, bijouterie, ilustraciones, stickers, cuadros, libretas, cuadernos articulos 3D. cueros y marroquineria cerámica, mates y alimentos.

Un gesto solidario con la ciudad

Además de una celebración, este show busca también dejar una huella solidaria. En la previa y durante el evento, el público tendrá la posibilidad de realizar donaciones voluntarias a la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, contribuyendo así a fortalecer una institución emblemática que cuida de la salud y el futuro de las infancias de la ciudad.

El Monumento a la Bandera se prepara para el Tricentenario de Rosario

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

rosario: suben en dolares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Los días no laborable son optativos para la banca, las industrias y los comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

El incidente que provocó heridas en la cabeza de una niña de tres año no está claro 

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

