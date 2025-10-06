La Capital | La Ciudad | Javkin

En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

En el marco del Tricentenario, el intendente Javkin formalizará durante la celebración el mensaje para consagrar la autonomía de la ciudad

6 de octubre 2025 · 21:57hs
El intendente Pablo Javkin

El intendente Pablo Javkin

En el Día de Rosario, este el intendente Pablo Javkin presentará formalmente -en el marco de la celebración- el proyecto de ordenanza de declaración de autonomía municipal, mensaje destinado a consagrar la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera de la ciudad tras la reciente sanción de la nueva Constitución provincial.

Tal como había anticipado días atrás el intendente, el cuerpo normativo propuesto al Concejo contiene dispositivos de vigencia inmediata y lineamientos para guiar el proceso que convergerá hacia 2027 con la convocatoria a una convención estatuyente que le dé a Rosario su primera Carta Orgánica.

El proyecto de ordenanza establece la declaración plena e inmediata de la autonomía de la ciudad de Rosario; lineamientos para el ejercicio de sus facultades autonómicas, y la convocatoria a una estatuyente para 2027 en función del cronograma electoral provincial para el dictado de la Carta Orgánica.

En el articulado de la ordenanza se establece la adhesión a la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera, conforme lo establecido en el art. 123º de la Constitución Nacional, y en el art. 154º de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. En total, son 115 artículos que regulan el ejercicio efectivo de la autonomía municipal en todos sus aspectos, la cual deberá ser sancionada por el Concejo Municipal para ratificar lo dictado por la nueva Constitución provincial.

Aportes de las cátedras

El pasado 3 de octubre Javkin recibió en el Palacio Municipal a los decanos de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) sede Rosario, quienes, junto a representantes del Colegio de Abogados e instituciones de la ciudad, le hicieron entrega de un documento con aportes académicos para el proyecto de Carta Orgánica, de cara a la declaración de Autonomía de Rosario.

El documento fue elaborado conjuntamente a partir de un convenio firmado en junio de 2025, entre municipio y las dos casas de altos estudios.

"Esto es el inicio, estamos abriendo una puerta que en un primer aspecto puede tener vigencia inmediata y en un segundo aspecto la tendrá cuando se elijan los constituyentes, pero en los próximos dos años Rosario va a tener completado su proceso autónomo", expresó en la oportunidad Javkin tras el encuentro con los decanos Nelson Cossari (UCA) y Hernán Botta (UNR).

>> Leer más: La Convención aprobó la autonomía municipal y Rosario podrá tener su carta orgánica

Y amplió, al respecto de la presentación que se formalizará este martes en el Palacio Vasallo: "Vamos a proponer tres cosas: primero declararnos autónomos; lo segundo es generar una convocatoria para el 2027 de una estatuyente que le dé a Rosario su primera Carta Orgánica; pero mientras tanto, vamos a proponer dispositivos de vigencia inmediata, que si el Concejo nos los aprueba, nos van a permitir en muchas materias regirnos por nuestras normas y no por las leyes de Santa Fe".

El proyecto de ordenanza de la autonomía

Entre los considerandos del proyecto que presentará el intendente se destaca que "Rosario se encuentra en un momento histórico propicio para consolidar su autonomía mediante el dictado de la presente ordenanza y la posterior sanción de una Carta Orgánica, concebida como un pacto constitutivo que recoja las experiencias, valores y aspiraciones de nuestra comunidad, dotándola de una estructura jurídica sólida y duradera en la que se promueva el bien común y la participación de todos sus habitantes; y que, en este nuevo marco, resulta imprescindible que Rosario —como la ciudad más poblada de la provincia y tercera del país— dé un paso al frente en el ejercicio de esta autonomía, convocando a una Convención Estatuyente Municipal que redacte y sancione su propia Carta Orgánica, instrumento destinado a organizar la vida institucional de la ciudad y a establecer con claridad los derechos de la ciudadanía, las competencias de los órganos de gobierno y los mecanismos de control y participación".

También, que de acuerdo a la Constitución Provincial reformada "los municipios deben asumir un rol más activo en la gestión de los asuntos públicos, con competencias propias y con la necesaria autonomía financiera".

"La ciudad de Rosario ha demostrado históricamente un espíritu autónomo, plural y participativo, con instituciones abiertas a la creatividad ciudadana y a la innovación democrática, tal como lo evidencian experiencias pioneras como el Presupuesto Participativo, el Juicio por Jurados Vecinales y los Consejos Barriales, consolidando una tradición de diálogo con la sociedad civil y de apertura a la reflexión colectiva", se añade en otro apartado.

Y se consigna además que "la autonomía municipal constituye un principio operativo que no se agota en la sanción de la Carta Orgánica, sino que implica el ejercicio inmediato de competencias y facultades en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero".

"En tal sentido -agrega- la presente ordenanza tiene por objeto hacer efectivas dichas potestades, disponiendo la incorporación gradual de normas que permitan implementar y consolidar el nuevo régimen de autonomía desde sus inicios, asegurando la continuidad normativa mediante la regulación de materias específicas".

