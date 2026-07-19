La selección argentina terminó con dos expulsados, igual que en la final de Italia 1990

Enzo Fernández y Leandro Paredes recibieron la tarjeta roja y equipararon lo sucedido con Pedro Monzón y Gustavo Dezotti en la definición de hace 36 años

El árbitro Vincic le muestra la roja a Enzo Fernández, que hace el gesto típico de que no hizo nada.

La tarjeta roja que recibieron Enzo Fernández y Leandro Paredes fueron los capítulos negros de la final para la selección argentina . Si España lo dominó, con la salida de Fernández fue todavía peor. Y cuando el partido concluyó, Leandro Paredes se peleó con los españoles Eric y Gavi y también resultó expulsado.

La roja a dos futbolistas de la selección argentina se equipara a lo que pasó en la final del Mundial de Italia 1990. En esa ocasión fueron expulsados Pedro Monzón y Gustavo Dezotti.

La primera amarilla con la que se castigó a Fernández en la final del Mundial 2026 fue por un reclamo al árbitro esloveno Slavko Vincic. Protestó, sin justificativo, por una infracción que no le cometieron.

La última infracción de Enzo Fernández

El volante jugó condicionado y en el adicional del tiempo reglamentario le volvieron a sacar otra amarilla y la correspondiente roja. Corrió a buscar una pelota dividida y golpeó a Pau Cubarsí, que llegó antes.

Vincic no dudó sobre la sanción y dejó a la selección argentina con un futbolista menos.

Cuando llegó el final, con la victoria de España por 1 a 0, Paredes le metió un manotazo en el cuello a Eric y luego empujó a Gavi al piso. Tuvo que interceder Scaloni para traer algo de calma.

La roja a Monzón, también con el resultado 0-0

A la selección argentina le estaba costando mantenerse en pie y mucho más en inferioridad numérica con la roja a Enzo Fernández. Algo parecido a lo que pasó en la final contra Alemania del Mundial de Italia 1990.

En ese partido, Argentina resistía y el zaguero Pedro Monzón, que ingresó para el segundo tiempo por Oscar Ruggeri, recibió la tarjeta roja por una dura falta contra Jurgen Klinsmann.

El defensor se convirtió en el primer futbolista expulsado en una final mundialista.

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En los últimos minutos, con Argentina perdiendo por 1 a 0, por el gol de penal de Andreas Brehme, le sacaron la roja a Dezotti por tomar del cuello a Jürgen Kohler.

En la séptima final de la selección argentina en Mundiales, Enzo Fernández y Paredes se agregaron a esta lista negra.

Más de la mitad de los 7 expulsados en finales de Copas del Mundo son argentinos. Aparte de los 4 argentinos, los 3 restantes son los franceses Marcel Desailly y Zinedine Zidane, en Francia 1998 y Alemania 2006, respectivamente, y el neerlandés John Heitinga, en Sudáfrica 2010.