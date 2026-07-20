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La selección ya vuela hacia Argentina tras perder la final del Mundial: quiénes regresan y quiénes no

Una parte del plantel emprendió el regreso desde Nueva York y llegará este lunes a Ezeiza. Messi, De Paul y otras figuras no viajan con la delegación

20 de julio 2026 · 08:43hs
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Lionel Messi

AP

Lionel Messi, con la medalla del subcampeonato y las lágrimas. Fue su último partido en un Mundial.

La selección argentina emprendió este lunes el regreso al país luego de caer ante España en la final del Mundial 2026. Una parte de la delegación partió desde Nueva York en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se espera su arribo cerca de las 18.30.

El avión despegó a las 8.17 (hora argentina), apenas un día después de la derrota por 1 a 0 en tiempo suplementario frente al seleccionado español en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El plantel vuelve incompleto

No todos los integrantes del plantel regresan a la Argentina. Varios futbolistas iniciaron directamente el viaje hacia sus clubes europeos o hacia los destinos donde pasarán sus vacaciones.

Entre quienes no abordaron el vuelo se encuentran Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Franco Rulli, Nico Paz, Lautaro Martínez y Enzo Fernández.

La decisión responde a la cercanía del inicio de la temporada en Europa y a los compromisos particulares de cada jugador una vez finalizada la Copa del Mundo.

No habrá festejos ni visita a la Casa Rosada

A diferencia de lo ocurrido tras la conquista del Mundial de Qatar 2022, esta vez no habrá ningún tipo de celebración oficial.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron que no está previsto realizar un recibimiento institucional y tampoco aceptarían una eventual invitación del presidente Javier Milei para visitar la Casa Rosada.

>> Leer más: La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

El regreso estará marcado por la sobriedad luego de un torneo en el que el equipo de Lionel Scaloni volvió a disputar una final, aunque no pudo conseguir el bicampeonato.

Operativo de seguridad en Ezeiza

Desde las primeras horas del lunes se montó un importante operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El gobierno nacional coordinó un dispositivo conjunto con las administraciones de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires para garantizar la seguridad de la delegación y de los hinchas que decidan acercarse para recibir al plantel.

En paralelo, una segunda aeronave traslada a los familiares de los futbolistas.

Como gesto de bienvenida, el aeropuerto preparó una sorpresa visible desde el aire: sobre el césped cercano a la pista fue pintada la palabra "¡¡GRACIAS!!" en una superficie de unos 150 metros. El trabajo demandó más de 20 latas de pintura, alrededor de 100 estacas y tres días de preparación.

El agradecimiento de la AFA

Horas después de la final, la Asociación del Fútbol Argentino difundió un comunicado para agradecer el respaldo recibido durante toda la Copa del Mundo.

"Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026", señaló el texto.

La entidad destacó que el aliento de los hinchas fue una "fuerza permanente" para el equipo durante todo el torneo y remarcó que cada jugador sintió el respaldo de los argentinos tanto en los estadios como desde distintos puntos del país.

"Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán", concluyó el comunicado.

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