Luciano Herrera se irá de Newell's para jugar en Pumas de México

El club del Parque cederá a préstamo al extremo por una temporada y con una opción de compra. Este año compró el 80 por ciento del pase en un millón de dólares

Luciano Herrera se incorporó a Newell's en 2025 y tiene contrato con el club hasta diciembre de 2028.

Luciano Herrera dejará Newell's para jugar en el fútbol mexicano. El club del Parque lo cederá a préstamo por un año a Pumas de la Unam, con una opción de compra que será obligatoria si el extremo cumple determinados objetivos. Existe acuerdo entre las entidades y lo único que resta es que se formalice la negociación.

La confirmación sobre el préstamo de Herrera permitirá conocer mayores detalles sobre la operación, como el monto del préstamo y el de la opción de compra del futbolista de 30 años.

Newell's compró el 80 por ciento del pase de Herrera en un millón de dólares en enero pasado. En ese momento, el club quiso asegurarse uno de los mejores futbolistas de la temporada 2025, debido a que tenía un plantel desmembrado porque la mayoría de los jugadores del plantel no pertenecían a la institución.

Herrera firmó con la Lepra un contrato hasta diciembre de 2028. Pero el delantero no volvió a tener el mismo nivel y hasta perdió un lugar en la formación titular.

En la pretemporada que está finalizando, jugó algunos de los amistosos entre los titulares, pero Walter Núñez aparecía por delante para jugar de extremo izquierdo.

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La salida de Herrera provocará una baja en el sector ofensivo, donde no abundan las opciones. Para cumplir la función de extremo puede contar con Jerónimo Russo, aunque está jugando de lateral izquierdo. Además Frank Kudelka subió de las inferiores a Thomas Ríos.

Expectantes de Soñora y García Basso

En relación al tema de las incorporaciones, se aguarda que se confirme la llegada del mediocampista ofensivo Alan Soñora, que rescindió con Cerro Porteño, y que se avance en conseguir a préstamo a Agustín García Basso, zaguero o lateral izquierdo de Racing.

En marzo último, Racing rechazó un pedido de San Lorenzo por García Basso, que se lo quiso llevar con un préstamo por 150 mil dólares y una opción de compra de 700 mil dólares.

Agustín García Basso no es tenido en cuenta en Racing y puede llegar a Newell's.

El mercado de pases cierra este martes a las 18 y solo se podrá incorporar posterior a esta fecha y hasta el 2 de septiembre si durante ese período se vende o presta un futbolista al exterior.

El plantel cumplirá la primera práctica de la semana este lunes por la tarde en Bella Vista. En principio se sumará Oscar Salomón, recuperado de la lesión muscular que tuvo hace un mes y que entorpeció su preparación durante la pretemporada.

El zaguero Bruno Cabrera y el delantero Walter Mazzantti, quienes no participaron de los amistosos del sábado contra Sportivo Las Parejas, por un golpe (en el ensayo contra Independiente) y una fatiga muscular, respectivamente, entrenarán este lunes con normalidad.