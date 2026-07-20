Ángel Di María bancó a la selección tras la final del Mundial: "Un país está orgulloso de ustedes"

El ídolo de Rosario Central utilizó sus redes sociales para agradecer el esfuerzo de la Scaloneta tras la final del Mundial. El mensaje de Di María

Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y actual jugador de Central, mandó un mensaje a los jugadores de la selección.

La derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó imágenes de tristeza entre los jugadores y millones de hinchas. En ese contexto, uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el de Ángel Di María , quien les dedicó unas emotivas palabras a sus excompañeros y al cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

El futbolista de Rosario Central, campeón del mundo en Qatar 2022 y retirado de la selección tras la Copa América 2024, utilizó sus redes sociales para destacar el recorrido de un plantel que volvió a disputar una final mundialista.

En una historia de Instagram, Di María compartió una foto del plantel argentino y escribió un breve mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas. "Un país está orgulloso de ustedes".

La publicación llegó pocos minutos después de la caída por 1 a 0 frente a España en el MetLife Stadium y fue replicada por miles de usuarios.

"Son historia, son leyendas"

Más tarde, Fideo profundizó su reconocimiento con un mensaje dedicado a toda la Scaloneta, en el que destacó el legado construido por el equipo durante los últimos años.

"Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial".

Y continuó: "Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de toda la historia de nuestro país. Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso".

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El rosarino cerró su publicación con un mensaje de agradecimiento dirigido a todo el plantel. "Muchas gracias por todo. Los quiero mucho", concluyó.

También agradeció el mensaje de la AFA

Di María volvió a expresarse al compartir una publicación de la Asociación del Fútbol Argentino.

Sobre la imagen institucional escribió simplemente: "Simplemente muchas gracias", acompañado por banderas argentinas y corazones celestes.

La final la vivió desde Rosario

A diferencia de otros grandes torneos, Di María siguió la final del Mundial desde afuera de la cancha.

El rosarino puso fin a su ciclo en la selección argentina tras conquistar la Copa América 2024, luego de una carrera en la que disputó cuatro Mundiales y fue protagonista de algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del fútbol argentino.

Autor del gol en la final de la Copa América 2021, de la conquista en la Finalissima 2022 y de uno de los tantos en la final del Mundial de Qatar, Di María continúa siendo una de las voces más respetadas del grupo que conduce Lionel Scaloni.