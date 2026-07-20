La Capital | La Región | Lionel Scaloni

El muralista de Scaloni en Pujato: "Nunca olvidó su raíz, es una persona muy humilde"

Gabriel Griffa, muralista casildense, retrató al DT de la selección argentina en su ciudad natal y aseguró que "es muy cercano a la gente"

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

20 de julio 2026 · 15:47hs
Google Seguir a La Capital en Google
El mural que homenajea a Lionel Scaloni en Pujato fue realizado por Gabriel Griffa.

Héctor Río / La Capital

El mural que homenajea a Lionel Scaloni en Pujato fue realizado por Gabriel Griffa.

Lionel Scaloni hizo su lugar en la historia grande de la selección argentina y del fútbol argentino, más allá de haber caído este domingo en su segunda final de un Mundial. El entrenador albiceleste se ganó el cariño del público y su imagen permanecerá en las calles del país, en especial en su lugar de nacimiento: Pujato.

Gabriel Griffa, muralista oriundo de Casilda, fue el encargado de retratar un homenaje de la comuna de Pujato para el DT de la selección argentina. En diálogo con La Capital, afirmó: “A nivel personal es una persona que nunca olvidó su raíz, muy humilde. Es lo que se ve en cada entrevista: es muy cercano a la gente”.

“El pueblo de Pujato homenajea al técnico más exitoso de la selección argentina”, reza el mural que está ubicado sobre la ruta nacional 33, en el corazón de la ciudad que vio crecer al entrenador campeón del Mundo.

El mural de Scaloni en Pujato

A su vez, el muralista, que tiene un parentesco cercano al también casildense Jorge Bernardo Griffa, confirmó que realizó también otra obra de Scaloni para el club Matienzo y que fue convocado por Daniel Quacquarini, presidente comunal de Pujato, para renovar el homenaje al DT que él mismo había realizado en 2021, tras la consagración en la Copa América.

“Ya había hecho en ese lugar el primer mural de Scaloni. Después hubo una tormenta importantísima el año pasado y, como el mural tiene una estructura de hierro con placas cementicias, se había roto y también se había decolorado porque le dan la luz y el sol todo el día”, indicó en conversación con este medio.

>> Leer más: Messi rompió el silencio tras la final ante España en el Mundial: "Una vez más logramos unirnos como país"

Al respecto, señaló que eligió una nueva imagen del entrenador y detalló: “Elegimos una donde él está levantando la Copa del Mundo, la tiene como a upa. Tratamos de poner una frase que resume lo que es él como técnico y que nombre al pueblo Pujato, que está muy agradecido por todo lo que viene haciendo. Más allá de que no se consiguió ahora el título, la idea era hacerle ese homenaje y ese agradecimiento a Lionel”.

Un ídolo santafesino

En relación al entrenador de la selección argentina, Griffa aseguró que es “muy futbolero” y que decide quedarse “con el vaso medio lleno” por lo que aplaudió el proceso de Scaloni como DT albiceleste.

Para mí lo que hizo Scaloni con este grupo fue algo extraordinario desde que comenzaron; primero al rodearse del cuerpo técnico y después con los jugadores. Armó un grupo de personas que se llevan bien entre ellos, donde nadie es más importante que el otro. Esa unión de equipo es lo que hizo la fuerza argentina”, puntualizó el muralista.

De la misma manera, Griffa describió a Scaloni como un “profesional y una persona muy inteligente, muy tacticista hablando del fútbol”. No obstante, enfatizó en su calidad humana: “A nivel personal es una persona que nunca olvidó su raíz, muy humilde. Es lo que se ve en cada entrevista: es muy cercano a la gente. Él cada vez que está en Pujato se saca fotos con todo el mundo. Tiene la misma vida que tuvo siempre, nada más que hoy es el técnico de la selección argentina”.

“Siempre fue igual. Me quedo con el ser humano que es y después con lo profesional; por algo consiguió todo lo que consiguió”, concluyó el artista casildense.

Arte y fútbol desde Santa Fe al país

Por otro lado, Griffa agregó que realizó varios murales vinculados a la selección argentina en distintos puntos de la provincia y del país, entre ellos en el barrio Grandoli, donde Lionel Messi dio sus primeros pasos en el fútbol.

Pinté a Messi en Casilda, pero también con dos colegas lo pintamos en un edificio en Grandoli, en Rosario. Después a Di María en el Club Torito. También hice a Julián Álvarez en Calchín y a Licha Martínez en Gualeguay”, añadió el artista sobre.

Noticias relacionadas
El desafortunado posteo de Rosario Central 

El posteo de Rosario Central que desató la polémica: la foto de la selección sin Messi ni Scaloni

Se viene la definición de Torres, el 1 a 0 de España sobre Argentina, que luchó hasta el final pero no pudo volver a coronar.

Argentina dio pelea hasta el final pero no pudo con España, el nuevo campeón mundial

Lionel Scaloni analizó las virtudes de los dos protagonistas de la gran final del Mundial. 

Scaloni: "Las dos selecciones basan todo en la pelota, en eso nos parecemos mucho"

El Dibu Martínez durante la conferencia de prensa previa a la final del Mundial.

El Dibu Martínez a La Capital: "Me pueden hacer dos o tres goles que nunca voy a perder la confianza"

Ver comentarios

Las más leídas

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

Pese a perder la final, Argentina se llevó una fortuna Mundial 2026

Pese a perder la final, Argentina se llevó una fortuna Mundial 2026

Lo último

Ya se extraña a la selección argentina: cuatro documentales para revivir su fútbol

Ya se extraña a la selección argentina: cuatro documentales para revivir su fútbol

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

Cuándo debuta Central en el Torneo Clausura de la Liga Profesional

Cuándo debuta Central en el Torneo Clausura de la Liga Profesional

Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes

Tras el final del Mundial 2026, el capitán de la selección viajó desde Nueva York a Miami, y desde allí tomará este lunes un vuelo privado directo a la ciudad junto a toda su familia.

Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes
Messi rompió el silencio tras la final: Una vez más logramos unirnos como país
Ovación

Messi rompió el silencio tras la final: "Una vez más logramos unirnos como país"

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto
La Ciudad

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua
Policiales

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social
La Ciudad

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

Pese a perder la final, Argentina se llevó una fortuna Mundial 2026

Pese a perder la final, Argentina se llevó una fortuna Mundial 2026

El gobierno nacional se metió en la polémica del posteo de Central sobre la selección

El gobierno nacional se metió en la polémica del posteo de Central sobre la selección

Ovación
Luciano Herrera se irá de Newells para jugar en Pumas de México
Ovación

Luciano Herrera se irá de Newell's para jugar en Pumas de México

Luciano Herrera se irá de Newells para jugar en Pumas de México

Luciano Herrera se irá de Newell's para jugar en Pumas de México

La extraña arenga de Messi antes de la final contra España que causó revuelo: Olvidémonos de todo

La extraña arenga de Messi antes de la final contra España que causó revuelo: "Olvidémonos de todo"

Messi rompió el silencio tras la final: Una vez más logramos unirnos como país

Messi rompió el silencio tras la final: "Una vez más logramos unirnos como país"

Policiales
Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua
Policiales

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

La Ciudad
Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto
La Ciudad

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes

Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social

El tiempo en Rosario: lunes con chances de lloviznas antes de los chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con chances de lloviznas antes de los chaparrones

La economía vuelve al centro de la escena: crecen las dudas sobre el frente fiscal
Economía

La economía vuelve al centro de la escena: crecen las dudas sobre el frente fiscal

Las aerolíneas suben posiciones en el ranking de reclamos de usuarios
La Ciudad

Las aerolíneas suben posiciones en el ranking de reclamos de usuarios

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado
Policiales

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Newells necesita un mediocampista ofensivo y está al caer un conocido

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's necesita un mediocampista ofensivo y está al caer un conocido

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja
Policiales

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja

Quedó preso por filmar un video de abuso infantil enviado por WhatsApp
Policiales

Quedó preso por filmar un video de abuso infantil enviado por WhatsApp

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes
Policiales

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Un choque terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario
La Ciudad

Un choque terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Cautela en la UNR al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias
La Ciudad

Cautela en la UNR al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual
Información General

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual

El gobierno le respondió a Lionel Messi con un tiro por elevación
Política

El gobierno le respondió a Lionel Messi con un tiro por elevación

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años
La Ciudad

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses

Por Redaccion Comercial
Turismo

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Ovación

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive
Economía

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina
La Ciudad

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña
La Ciudad

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña

¿Quién mató a Eduardo Trasante?: el misterio sigue a seis años del crimen
Policiales

¿Quién mató a Eduardo Trasante?: el misterio sigue a seis años del crimen