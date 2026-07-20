El muralista de Scaloni en Pujato: "Nunca olvidó su raíz, es una persona muy humilde"

Gabriel Griffa, muralista casildense, retrató al DT de la selección argentina en su ciudad natal y aseguró que "es muy cercano a la gente"

Lionel Scaloni hizo su lugar en la historia grande de la selección argentina y del fútbol argentino , más allá de haber caído este domingo en su segunda final de un Mundial. El entrenador albiceleste se ganó el cariño del público y su imagen permanecerá en las calles del país, en especial en su lugar de nacimiento: Pujato .

Gabriel Griffa , muralista oriundo de Casilda, fue el encargado de retratar un homenaje de la comuna de Pujato para el DT de la selección argentina. En diálogo con La Capital , afirmó: “A nivel personal es una persona que nunca olvidó su raíz, muy humilde. Es lo que se ve en cada entrevista: es muy cercano a la gente” .

“El pueblo de Pujato homenajea al técnico más exitoso de la selección argentina”, reza el mural que está ubicado sobre la ruta nacional 33 , en el corazón de la ciudad que vio crecer al entrenador campeón del Mundo.

A su vez, el muralista, que tiene un parentesco cercano al también casildense Jorge Bernardo Griffa, confirmó que realizó también otra obra de Scaloni para el club Matienzo y que fue convocado por Daniel Quacquarini, presidente comunal de Pujato, para renovar el homenaje al DT que él mismo había realizado en 2021, tras la consagración en la Copa América.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriel Griffa (@gabriel.griffa)

“Ya había hecho en ese lugar el primer mural de Scaloni. Después hubo una tormenta importantísima el año pasado y, como el mural tiene una estructura de hierro con placas cementicias, se había roto y también se había decolorado porque le dan la luz y el sol todo el día”, indicó en conversación con este medio.

>> Leer más: Messi rompió el silencio tras la final ante España en el Mundial: "Una vez más logramos unirnos como país"

Al respecto, señaló que eligió una nueva imagen del entrenador y detalló: “Elegimos una donde él está levantando la Copa del Mundo, la tiene como a upa. Tratamos de poner una frase que resume lo que es él como técnico y que nombre al pueblo Pujato, que está muy agradecido por todo lo que viene haciendo. Más allá de que no se consiguió ahora el título, la idea era hacerle ese homenaje y ese agradecimiento a Lionel”.

Un ídolo santafesino

En relación al entrenador de la selección argentina, Griffa aseguró que es “muy futbolero” y que decide quedarse “con el vaso medio lleno” por lo que aplaudió el proceso de Scaloni como DT albiceleste.

“Para mí lo que hizo Scaloni con este grupo fue algo extraordinario desde que comenzaron; primero al rodearse del cuerpo técnico y después con los jugadores. Armó un grupo de personas que se llevan bien entre ellos, donde nadie es más importante que el otro. Esa unión de equipo es lo que hizo la fuerza argentina”, puntualizó el muralista.

De la misma manera, Griffa describió a Scaloni como un “profesional y una persona muy inteligente, muy tacticista hablando del fútbol”. No obstante, enfatizó en su calidad humana: “A nivel personal es una persona que nunca olvidó su raíz, muy humilde. Es lo que se ve en cada entrevista: es muy cercano a la gente. Él cada vez que está en Pujato se saca fotos con todo el mundo. Tiene la misma vida que tuvo siempre, nada más que hoy es el técnico de la selección argentina”.

“Siempre fue igual. Me quedo con el ser humano que es y después con lo profesional; por algo consiguió todo lo que consiguió”, concluyó el artista casildense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriel Griffa (@gabriel.griffa)

Arte y fútbol desde Santa Fe al país

Por otro lado, Griffa agregó que realizó varios murales vinculados a la selección argentina en distintos puntos de la provincia y del país, entre ellos en el barrio Grandoli, donde Lionel Messi dio sus primeros pasos en el fútbol.

“Pinté a Messi en Casilda, pero también con dos colegas lo pintamos en un edificio en Grandoli, en Rosario. Después a Di María en el Club Torito. También hice a Julián Álvarez en Calchín y a Licha Martínez en Gualeguay”, añadió el artista sobre.