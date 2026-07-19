El tiempo en Rosario: lunes con chances de lloviznas antes de posibles chaparrones

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El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual
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El gobierno le respondió a Lionel Messi con un tiro por elevación
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Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años
Turismo
Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses
Ovación
Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Economía
La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive
La Ciudad
Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina
La Ciudad
Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña
Policiales
¿Quién mató a Eduardo Trasante?: el misterio sigue a seis años del crimen
Ovación
El video de Messi haciendo jueguitos en el Coloso al ritmo de "Maradó, Maradó"
Zoom
Repudian los festejos de la directora del Ballet del Colón con la bandera española
La Ciudad
Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo
La Región
Prohibición judicial inédita: una joven no podrá salir a festejar tras la final
La Ciudad
Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle
Policiales
Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente