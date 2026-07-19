El tiempo en Rosario: lunes con chances de lloviznas antes de posibles chaparrones

Incluso con la eventual inestabilidad de los dos próximos días, las temperaturas mantendrían su nivel durante toda la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 20 de julio en Rosario una temperatura máxima de 15º y hasta 40 por ciento de probabilidades de lloviznas, en vísperas de un martes que tendría chaparrones entre la tarde y la noche.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del sudeste, un registro de 10º y hasta un 40 por ciento de posibilidades de lloviznas, que se mantendrían a lo largo de la jornada. A la mañana los termómetros marcarían 8º con vientos moderados del este y en la tarde habría una máxima de 15º con vientos más intensos del sudeste. Por la noche estaría nublado con una marca de 12º.

El martes arrancaría nublado y desde la tarde hay algunas chances de chaparrones, con más posibilidades en la noche. La temperatura oscilaría entre 15º y 10º.

Para el miércoles se anticipa cielo parcialmente nublado, una máxima de 15º y una mínima de 8º.

El jueves tendría un leve aumento en los registros, con 16º de máxima y 9º de mínima, y cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

El viernes seguiría con nubosidad variable, una aumento de máxima (que llegaría a 19º) y la mínima se mantendría en 9º.

El sábado estaría algo nublado, con una máxima de 17º y una mínima de 9º.