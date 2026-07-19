"Te amamos para siempre": el posteo de la selección argentina tras el llanto de Messi por la derrota ante España El capitán de la selección argentina mostró su tristeza luego de recibir la medalla del segundo puesto. 19 de julio 2026 · 20:09hs

La selección argentina perdió 1-0 ante España la final del Mundial 2026. en el MetLife. Luego de finalizar el partido y al recibir la medalla del segundo puesto, Lionel Messi rompió en llanto al bajar del escenario que se daba la ceremonia.

Rápidamente, y con la viralización de la imagen, la cuenta oficial de la selección realizó un posteo en sus redes: “Tus lágrimas son las nuestras, capitán. Te amamos para siempre, Leo”.

Tus lágrimas son las nuestras, Capitán



Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo



¡Te amamos para siempre, Leo! pic.twitter.com/YxcYJbwuPl — Selección Argentina (@Argentina) July 19, 2026 “Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo”, agrega el mensaje en agradecimiento y reconocimiento para Messi en su sexto mundial.

"Gracias Capitán":

Por los mensajes para Lionel Messi tras la final de la #CopaMundialFIFA 2026 pic.twitter.com/E0FajMmyd2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 19, 2026 Messi fue titular en una nueva final como capitán y rompió el récord de las finales disputadas desde el arranque de los 90 minutos con 3 ediciones: 2014, 2022 y 2026.