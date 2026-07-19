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"Te amamos para siempre": el posteo de la selección argentina tras el llanto de Messi por la derrota ante España

El capitán de la selección argentina mostró su tristeza luego de recibir la medalla del segundo puesto.

19 de julio 2026 · 20:09hs
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Te amamos para siempre: el posteo de la selección argentina tras el llanto de Messi por la derrota ante España

La selección argentina perdió 1-0 ante España la final del Mundial 2026. en el MetLife. Luego de finalizar el partido y al recibir la medalla del segundo puesto, Lionel Messi rompió en llanto al bajar del escenario que se daba la ceremonia.

Rápidamente, y con la viralización de la imagen, la cuenta oficial de la selección realizó un posteo en sus redes: “Tus lágrimas son las nuestras, capitán. Te amamos para siempre, Leo”.

“Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo”, agrega el mensaje en agradecimiento y reconocimiento para Messi en su sexto mundial.

Messi fue titular en una nueva final como capitán y rompió el récord de las finales disputadas desde el arranque de los 90 minutos con 3 ediciones: 2014, 2022 y 2026.

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La selección argentina terminó con dos expulsados, igual que en la final de Italia 1990

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