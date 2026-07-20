Cuándo debuta Newell's en el Torneo Clausura de la Liga Profesional

La Lepra hará su estreno ante Talleres este fin de semana, luego de casi tres meses sin jugar ante su hinchada por el receso del Mundial

El Mundial 2026 terminó y el fútbol argentino volverá a tomar el protagonismo este mismo fin de semana . Tras dos meses y medio de receso, Newell's volverá a la actividad oficial con su debut en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, en un semestre decisivo para su futuro en la primera división.

Frank Darío Kudelka tuvo la pretemporada necesaria para acomodar las piezas del plantel leproso y deberá cambiar la cara del equipo, que finalizó el Apertura entre los últimos de su zona, a pocos puntos de los puestos de descenso.

Por el momento, la dirigencia del club del parque Independencia selló varias salidas y firmó solamente dos refuerzos: Franco Escobar y Lautaro Giannetti , ambos para la defensa rojinegra. Mientras avanzan las negociaciones por nuevas incorporaciones, el DT también optó por subir a algunos juveniles.

Newell's hará su estreno en el Clausura ante Talleres el próximo sábado 25 de julio a las 17 en el estadio Marcelo Bielsa , por lo que se reencontrará con su gente luego de casi tres meses, luego de aquel empate 1-1 ante Instituto del pasado 26 de abril.

Los refuerzos Franco Escobar y Lautaro Giannetti, actuaron entre los titulares de Newell's frente a Sportivo Las Parejas.

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La transmisión del encuentro entre la Lepra y la T será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

La Lepra necesita sumar

Uno de los objetivos del equipo de Kudelka será alejarse del fondo de la tabla de posiciones, debido a que solamente un puñado de puntos lo separan de los puestos de descenso a la Primera Nacional, una lucha que ya padeció a finales de 2025.

La Lepra sumó 15 unidades en el Apertura y se encuentra 7 puntos por encima de Aldosivi (8), que ocupa la plaza de descenso por tabla anual, ya que Estudiantes de Río Cuarto se ubica en la última posición también en los promedios.

Por eso, Newell's tendrá que mostrar otra cara en este segundo semestre del año para no padecer la lucha por la permanencia y buscar una clasificación a los playoffs que todavía no llegó en ninguno de los torneos previos bajo este formato.