La extraña arenga de Messi antes de la final contra España que causó revuelo: "Olvidémonos de todo"

Una frase del capitán argentino en los minutos previos al partido contra España llamó la atención después de la derrota. El video se difundió en las redes y encendió las preguntas de los hinchas.

La selección argentina perdió la final del Mundial 2026 ante España por 1 a 0 en el alargue y no pudo obtener el bicampeonato del mundo.

En un partido marcado por las lesiones de Lisandro Martín y el Cuti Romero, además de la expulsión de Enzo Fernández , se le sumó otro detalle que no pasó desapercibido: la extraña arenga de Liones Messi antes de salir a la cancha .

Minutos antes del saludo protocolar, los futbolistas argentinos salieron del vestuario para ir juntos hacia el campo de juego. Mientras se preparaban para salir, el capitán de la selección exclamó una frase que hizo ruido en los hinchas argentinos .

“Tranquilidad, estemos tranquilos muchachos, pensemos en jugar nomás, tranquilidad, olvidémonos de todo , olvidémonos de todo, pensemos en jugar”, dijo la Pulga mientras esperaba por algunos de sus compañeros.

La frase no pasó desapercibida y causó revuelo entre los argentinos, sobre todo después de la derrota ante La Roja en la final. El video fue subido a las redes y no tardó en recibir todo tipo de comentarios.

“¿De qué se tienen que olvidar?“, ”Es rarísimo esto, sin ir a lo conspiranoico", “Me pregunto qué c... pasó para que estén así”, “Algo no me cierra”, “Qué raro todo lo de ayer” y “Ojalá salga a la luz pronto lo que pasó”, fueron algunas respuestas.

Algunos usuarios de las redes compararon la arenga de Messi el 21 de julio del 2021 en el Maracaná antes de la final de la Copa América contra Brasil, y la de este domingo: