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El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?

Se abre la convocatoria para discutir números. Los gremios reclaman cubrir la diferencia de la inflación, el gobierno dice que no es igual para todos el impacto

20 de julio 2026 · 13:21hs
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Tensión y pulseada de datos: el gobierno provincial y los gremios abren la paritaria del segundo semestre en Santa Fe

Tensión y pulseada de datos: el gobierno provincial y los gremios abren la paritaria del segundo semestre en Santa Fe

Las negociaciones salariales en el marco de la paritaria correspondiente al segundo semestre de 2026 entre el gobierno provincial y los gremios estatales volverán a rodar este martes luego de un primer encuentro que sirvió para un pantallazo general. Ahora el gobierno pondrá una oferta sobre la mesa.

Durante esa reunión se realizó un balance del acuerdo alcanzado para el primer semestre. Tras el encuentro, el ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó como clave los mecanismos de aumentos mínimos garantizados aplicados durante la primera mitad del año.

El gobierno considera que, al incluir todos los suplementos como el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente, se logró una recomposición proporcionalmente mayor para los trabajadores de menores ingresos.

Paritarias Santa Fe

“En la reunión del jueves se valoró positivamente haber otorgado un aumento mínimo garantizado en el primer semestre porque eso permitió que el aumento de bolsillo en la mayoría de los cargos estuviera arriba del 17% de inflación y los cargos de menor sueldo ganaron 6% por encima de la inflación”, comentaron a La Capital en el gobierno.

Por lo tanto, la nueva oferta probablemente tenga un mínimo garantizado de adelanto de la inflación del semestre.

Los ministros de Gobierno y de Hacienda llevan adelante la paritaria por el lado del gobierno de Santa Fe

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Los índices de inflación mensual de la provincia de Santa Fe informados por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) para el período de enero a junio de 2026 acumularon 16,9%.

El aumento fue escalonado de enero a junio de un total del 12,5%: 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo, 2% en abril, 2% en mayo y 1,6% en junio a pagar en julio.

El jueves se pasó a un cuarto intermedio hasta este martes 21 de julio, cuando el Ejecutivo presentará una propuesta salarial. En el encuentro estuvieron los ministros de Gobierno, Fabián Bastia; de Economía, Pablo Olivares; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo.

En primer turno los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el secretario general de UPCN, Jorge Molina, y el secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor. Luego fue el turno de los gremios docentes y de salud.

Justamente el secretario general de UPCN destacó el esquema que combinó aumentos porcentuales con pisos garantizados, al sostener que permitió que los salarios más bajos alcanzaran incrementos de entre el 20% y el 25% semestral.

En tanto, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, sostuvo que los docentes perdieron entre un 5% y un 7% de poder adquisitivo en los primeros seis meses del año. De esa manera, rechazó la posición del gobierno que sostiene que los incrementos salariales otorgados estuvieron por encima de la inflación.

De hecho, los gremios recuerdan que de las nueve paritarias, siete cerró por decreto, y que eso no cambiará esta vez. Se basan en que los gremios de la administración aceptarán y el gobierno cerrará por decreto la negociación ya que solo tendrá el rechazo docente.

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