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El andar de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

Jaminton Campaz, una de las figuras de Central, encontró en su mamá Betzabet y en su hermano Mike el fuerte respaldo para dejar atrás un camino de necesidades para alcanzar el éxito en el fútbol

Luis Castro

Por Luis Castro

30 de abril 2026 · 06:50hs
Jaminton Campaz junto a su hermano mayor

Jaminton Campaz junto a su hermano mayor, Mike (exjugador profesional y ahora DT), y su hermana Bianca.
Gracias

LA CAPITAL/Marcelo Rubén Bustamante

Gracias, Dios. Jaminton Campaz tuvo una infancia de sacrificio y en la actualidad disfruta de su andar exitoso.
Campaz junto a la jefa

Campaz junto a "la jefa", como le dice a su mamá Betzabet.
El andar de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

Jaminton Campaz logró seducir a los hinchas de Central, no sólo por su habilidad y juego dentro del campo de juego sino por su simpatía. El colombiano disfruta con sus gambetas y goles, pero también entrega una alegría contagiante que sedujo los corazones Canallas. Hoy vive un presente de felicidad y alegría extrema. Y la aprovecha al máximo porque sabe lo que es el sacrificio, las peripecias para sobrevivir y las necesidades que supo tener en su niñez. Es que su historia de vida es de digna de ser contada.

El Bicho nació el 24 de mayo de 2000 en Chontal de Tumaco, en el departamento de Nariño (Colombia). Integrante de una familia trabajadora y humilde (con seis hermanos, cuatro varones y tres mujeres) palpó en ese entonces una realidad en la zona plagada de conflictos, enfrentamientos armados y el asesinato de líderes sociales. La violencia fue parte de su niñez.

Las necesidades para subsistir era moneda corriente por ese entonces y es por eso que se abocaba a la pesca junto a su padre con el fin de conseguir algo dinero para ayudar a su familia. En el medio de esa dura infancia transitó un momento de mucho temor cuando una víbora lo picó y puso en riesgo su vida. Un pescador lo ayudó, le extrajo el veneno y lo salvó.

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El amor por la pelota llegó de la mano de su mamá, Betzabet, quien fue arquera del equipo femenino de Tumaco y la encargada de la crianza de él y sus seis hermanos. Ese vínculo con el fútbol se lo trasladó a su hijo y lo respaldó en la búsqueda de su sueño. A la vez, también apoyó a su sobrino Yúber Quiñones, al que crió desde los 12 años para que pudiera buscar oportunidades en el fútbol. Algo que también consiguió.

Pruebas no superadas

No todo fue fácil para el Bicho -apodo por su admiración a Cristiano Ronaldo- ya que en su arranque no logró pasar las pruebas en las inferiores de Deportivo Pasto y América de Cali. Lejos de bajar los brazos mantuvo su entusiasmo hasta que fue aceptado en Deportes Tolima, donde inició su camino hacia el éxito. A tal punto que con sólo 17 años debutó en primera división y fue considerado, en ese entonces, como una de las grandes promesas del fútbol.

Sus buenas actuaciones, goles y habilidad lograron atraer a Gremio, entidad que pagó una montaña de reales por su pase (alrededor de 21 millones, es decir casi 4 millones de dólares). Luego la historia es conocida y en 2023 llegó a préstamo a Central a pedido de Miguel Ángel Russo. Luego la entidad Auriazul adquirió la mitad de la ficha en 2.380.000 dólares.

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Russo supo cómo manejar al Bicho y siempre lo cobijó, es por eso que el colombiano lo llamaba cariñosamente "mi pai" (mi padre). "Mi viejo, mi Pai, cómo te voy a extrañar. Qué vacíos nos dejas a los que te amamos y te queremos de verdad. Gracias por enseñarme el día a día, gracias por hacerme mejor persona, gracias por enseñarme el camino del buen fútbol y la vida", publicó Campaz tras la muerte de Miguel, quien en su último consejo le dijo: "Disfrutá mi Bichito".

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Campaz hoy sigue aumentando la cotización de idolatría en el Canalla y su juego volvió a despertar el interés de diversos equipos, mientras en Gremio se entusiasman porque conservan la mitad de la ficha. Por lo pronto, el Bicho sigue picando en el Canalla con la mente puesta en seguir haciendo historia en Arroyito, donde tiene vínculo hasta finales de 2028.

Embed - La familia campaz

El orgullo de la familia

"Hace unos años no tenía ni para el bus y tenía que ir caminando desde el Jordán al lugar de entrenamiento. La luchó, la guerreo, figura en Tolima y en Rosario, y ahora va a ir al Mundial", reaccionó su hermana, Bianca, en las redes sociales a una publicación en el departamento de Tolima mostrando el orgullo hacia el delantero que cumplió con su sueño de futbolista.

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Jaminton Campaz

Mike, su hermano mayor y que también tuvo una existosa trayectoria como jugador, fue el que le marcó el camino. Cuando el Bicho tenía 8 años trasladó su deseo de jugar al fútbol y se fue a vivir con su hermano y lo acompañaba a las prácticas. Ahí, según relataron en el entorno, no tenía dinero para el pasaje del colectivo. Mike, quien podía ayudarlo, no lo hizo con el fin de ponerlo a prueba y que luchara por lo que quería. "Camine, mijo", le decía, al igual que su propia madre, Mike, quien dirige al equipo femenino Leonas FC y que a mediados de 2024 comenzó a utilizar indumentaria con los colores de Central.

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Lejos de bajar los brazos, el Bicho siguió adelante y alcanzó la meta buscada. Con sacrificio logró convertirse en jugador profesional y como premio, si no surgen inconvenientes, jugará el Mundial para su país. "Creo en Dios que lo jugará", sentenció la "Jefa", como le dice el Bicho a su mamá.

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