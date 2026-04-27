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Vóley: Argentina finalizará en Rosario su preparación para la Liga de Naciones

La selección argentina jugará contra Bulgaria el sábado 6 de junio, a las 21, en el cubierto de Newell's. La última vez que se presentó en la ciudad fue en 2024

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

27 de abril 2026 · 18:57hs
De Cecco arma el juego en el estadio cubierto de Newells. Fue en un partido Argentina y Serbia de vóley de 2024.

De Cecco arma el juego en el estadio cubierto de Newell's. Fue en un partido Argentina y Serbia de vóley de 2024.

La selección argentina masculina de vóley tiene como principal desafío del año la Liga de Naciones. El debut será el 10 de junio, contra Serbia, en Brasilia (Brasil). Pero 4 días antes, el sábado 6 de junio, a las 21, disputará el último partido de preparación y será nada menos que en Rosario, según confirmó la Feva (Federación de Voleibol Argentino).

Esta presentación de la selección argentina será frente al representativo de Bulgaria en el estadio cubierto de Newell's.

El conjunto que dirige Horacio Dileo tendrá un último compromiso exigente, por las condiciones del rival, para llegar de la mejor manera a la Liga de Naciones. En esta competencia finalizó 13º la temporada pasada.

Mientras que le fue mejor en el Mundial de Filipinas 2025. Terminó en el 9º puesto.

Argentina no juega en Rosario desde 2024, ocasión en la que se midió con Serbia en el cubierto de Newell's, enfrentamiento también de preparación para la Liga de Naciones.

La denominada "lista larga", que presentó el entrenador para la Liga de Naciones, está conformada por 28 jugadores, entre los que se encuentra el rosarino Tomás López.

>> Leer más: Tomás López, MVP de la liga francesa de vóley, y la meta de volver a la selección argentina: "Es mi sueño"

"Después de 8 años vuelvo a estar en consideración y eso me pone muy contento, también por mantenerme tantas temporadas en el más alto nivel", declaró hace pocos días al diario La Capital el rosarino López, quien participó con la albiceleste del Mundial de Italia-Bulgaria 2028.

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Tomás López sigue deslumbrando en la liga francesa de vóley, una de las más importantes del mundo.

Tomás López sigue deslumbrando en la liga francesa de vóley, una de las más importantes del mundo.

La lista de la selección argentina de vóley

Armadores: Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Matías Giraudo, Federico Arquez y Nehuén D´Aversa.

Puntas: Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Ignacio Luengas, Manuel Armoa, Tomás López, Lucas Conde, Fausto Díaz y Federico Debonis.

Centrales: Agustín Loser, Martín Ramos, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego, Imanol Salazar y Gustavo Maciel.

Opuestos: Pablo Kukartsev, Germán Gómez, Pablo Denis y Mauro Gay.

Líberos: Franco Massimino, Santiago Arroyo, Federico Trucco y Manuel Albrecht

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