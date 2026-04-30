El gobierno aprobó un nuevo reglamento para residencias médicas: cuáles son los cambios

La norma crea una modalidad única de beca, redefine el sistema de formación y fija nuevos criterios tras las irregularidades detectadas en 2025.

El nuevo esquema comenzará a regir a partir de este año

El gobierno nacional aprobó un nuevo reglamento para el Sistema Nacional de Residencias de la Salud y redefinió las condiciones de formación, ingreso y financiamiento de los profesionales.

El Ministerio de Salud oficializó la medida a través de la resolución 542/2026, en el marco de la ley 22.127. El nuevo esquema regirá desde este año y apunta a ordenar el sistema tras las irregularidades detectadas en el examen de ingreso de 2025.

La reforma forma parte de un proceso iniciado el año pasado, cuando el gobierno eliminó el Examen Único nacional tras detectar irregularidades, incluido el intento de obtener ventaja indebida mediante dispositivos electrónicos.

El nuevo esquema avanza hacia un modelo descentralizado, en el que las provincias asumen un rol central en la formación de profesionales según sus necesidades sanitarias.

Nuevo esquema de residencias: una sola beca y cambios en la contratación

La principal modificación establece una única modalidad de vinculación: la Beca Nacional de Residencias de la Salud. Con esta decisión, el gobierno unifica criterios de contratación y busca fortalecer el carácter formativo del sistema.

El Ministerio de Salud financiará de manera exclusiva las residencias y reconocerá solo los cupos definidos por la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización, que también asignará las plazas disponibles.

Las instituciones podrán otorgar adicionales económicos, pero deberán cubrir el seguro de salud y de mala praxis de los residentes.

Quienes ya cursan residencias, podrán optar entre mantener el esquema actual hasta finalizar su formación o adherirse al nuevo régimen.

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Cambios en licencias y condiciones laborales

El reglamento incorpora nuevas licencias y amplía las situaciones contempladas:

Licencia anual de tres semanas

Licencias por maternidad, paternidad y enfermedad

Licencias por enfermedad o fallecimiento de familiares

Permisos especiales sujetos a evaluación institucional

Las residencias mantendrán una carga de hasta 45 horas semanales. El sistema incluye al menos una guardia semanal de hasta 24 horas y un máximo de ocho guardias mensuales. Las guardias deberán alternarse entre días hábiles y fines de semana o feriados y luego de realizarla, el residente cumplirá media jornada.

Cómo será el ingreso a las residencias médicas

El ingreso se realizará mediante concursos públicos y abiertos. Cada jurisdicción organizará sus propios exámenes, mientras la Nación financiará los cupos en establecimientos bajo su órbita.

El reglamento mantiene la prioridad para egresados en Argentina, quienes recibirán cinco puntos adicionales en el orden de mérito.

A partir de 2027, los profesionales formados en el exterior deberán acreditar estudios en instituciones reconocidas por estándares equivalentes a los de la World Federation for Medical Education (WFME).

Para ingresar, los profesionales deberán presentar el título de grado, la matrícula habilitante, el certificado psicofísico y los antecedentes penales. El reglamento fija un plazo máximo de tres meses para la toma de cargo y exige un presentismo mínimo del 80%.

La permanencia dependerá del cumplimiento de objetivos académicos y evaluaciones periódicas. La no promoción implicará la baja automática de la beca, con posibilidad de revisión mediante comisiones evaluadoras.