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Tenis: para Dante Pagani, lo que brilla es oro: el presente lo avala y el futuro lo espera

El sanlorencino, jugador de la Federación Santafesina de Tenis, se quedó con la medalla dorada en los últimos Sudamericanos de la Juventud

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

30 de abril 2026 · 06:10hs
El nombre de Dante Pagani comienza a sonar con más fuerza dentro del tenis. El sanlorencino se está consolidando en el circuito juvenil internacional.

El nombre de Dante Pagani comienza a sonar con más fuerza dentro del tenis. El sanlorencino se está consolidando en el circuito juvenil internacional.

Con 17 años y un presente en pleno crecimiento, el sanlorencino Dante Pagani ya da que hablar. Representante de la Federación Santafesina de Tenis (FST), se colgó la medalla de oro en los últimos Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y confirmó que su nombre empieza a sonar fuerte dentro del tenis argentino.

En la final derrotó a su compatriota y amigo Benjamín Chelia por 7/5 y 6/3, quien se quedó con la presea de plata.

El título no solo representa un logro deportivo, sino también un paso más en su consolidación dentro del circuito juvenil internacional, donde viene construyendo una carrera con proyección y resultados que lo posicionan entre los nombres a seguir.

Sobre la experiencia de competir en un certamen por equipos representando al país, Pagani destacó: “Ganar una medalla de oro para la Argentina en este tipo de torneos es distinto, porque la mayoría del tiempo competimos de manera individual. Acá había mucha gente y por suerte pude conseguir una medalla para el país. Ojalá pueda repetirse y volver a jugar para la Argentina en Copa Davis o en los Juegos Olímpicos; ese es mi sueño”. No es la primera vez que viste la celeste y blanca con éxito. El año pasado, en Paraguay, también subió al podio: “En los Juegos Panamericanos de Asunción obtuve la medalla de plata en singles y la de oro en dobles. Fue una experiencia muy parecida a esta y también muy linda”.

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El estado de las canchas de tenis

Respecto a las condiciones en las que se llevaron adelante los encuentros del Suramericano, Pagani, reconoció que no fueron las ideales: “Las canchas no estaban en buenas condiciones y las pelotas picaban para cualquier lado. Pero los cancheros se pusieron a trabajar hasta muy tarde para dejarlas bien y en los últimos días quedaron perfectas. Tratamos de tomarlo con humor y hacer lo mejor posible porque las condiciones nos afectaban a todos por igual”.

Más allá de lo deportivo, Dante, también valoró la convivencia durante el certamen: “Paramos en un hotel de unos 65 pisos que era muy lindo y compartíamos desayuno, almuerzo y cena con deportistas de todas las disciplinas. Eso estuvo muy bueno”.

El cruce en la final tuvo un condimento especial por la relación de amistad con su rival. “En semifinales Chelia terminó su partido antes que yo y vino a alentarme. Los dos ganamos y nos tocó enfrentarnos en la final. Cuando se me dio el triunfo me puse muy contento, pero no lo festejé de manera efusiva por respeto, porque Benja es uno de mis mejores amigos. Durante el certamen hicimos todo juntos, incluso compartíamos habitación”, reveló el sanlorencino.

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Pagani junto a los restantes medallistas argentinos en tenis en Panamá 2026.

Pagani junto a los restantes medallistas argentinos en tenis en Panamá 2026.

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La final frente a un amigo

Luego, con más calma, ambos repasaron el partido: “A la noche recordamos nuestro último enfrentamiento que había sido en Wimbledon 2022, y también cómo se dio esta final. El primer set fue muy duro, estábamos tensos los dos. Después pude soltarme un poco y en el segundo set entré más firme; él bajó la intensidad y pude cerrar el partido”.

Apenas finalizada la competencia, el joven tenista sanlorencino tuvo que viajar de inmediato para continuar con su calendario: “Me sumé a un torneo ITF del circuito profesional en Luján, provincia de Buenos Aires, que otorga puntos para el ranking ATP. Pude ingresar al cuadro principal por mi ranking profesional”,explicó. En su presentación en dicho torneo derrotó a Valentín Garay 4/6, 6/3 y 6/1 y enfrentará en segunda ronda a Lucio Ratti.

En cuanto a su presente deportivo, Pagani detalló su situación: “Estoy 15 del mundo en juniors, lo que me permite jugar torneos de Grand Slam. Ahora voy a hacer una gira por Europa y después disputaré Roland Garros. En profesionales estoy cerca del puesto 900, lo que me permite ingresar a torneos como el ITF de Luján”.

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Los objetivos

Sobre sus objetivos, fue claro: “La idea es terminar el año dentro del top ten en juniors y, en profesionales, seguir sumando partidos y experiencia. La parte más dura es meterse en el profesionalismo. Es una etapa en la que pasás de juniors a jugar contra jugadores más grandes, que pelean cada punto como si fuera el último. Es muy exigente”.

A pesar de su crecimiento, Dante mantiene los pies sobre la tierra: “Sigo viviendo en San Lorenzo y yendo a la escuela de manera presencial en San Rosa Viterbo. Me bancan mucho. Estoy en quinto año y la directora me apoyó desde el primer día”, contó. Ese regreso a lo cotidiano también cumple un rol clave: “Volver a la base me ayuda mentalmente. En la escuela hablo con mis amigos de otras cosas, de fútbol o de la play, y eso me despeja”.

Pagani no solo continúa con sus estudios, sino que también sostiene su rutina de entrenamiento en la región junto a Mauro y Juan Manuel Ferrer en el Sorrento Open. En paralelo, complementa su preparación con un equipo en Buenos Aires encabezado por Kevin Konfederak y, durante sus giras, entrena en Europa, con base en una academia en Barcelona.

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