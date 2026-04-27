Real Madrid quiere a Lionel Scaloni para después del Mundial

El entrenador albiceleste es uno de los apuntados para hacerse cargo de la dirección técnica del Merengue, a falta de 45 días para la Copa del Mundo

Lionel Scaloni tiene contrato con la AFA hasta el cierre del Mundial, por lo que deberá definir su futuro.

Lionel Scaloni ajusta los detalles y sigue de cerca el desarrollo de los futbolistas de la selección argentina , a falta de un mes para el cierre de la convocatoria de 26 jugadores que irán al Mundial . Al mismo tiempo, trascendió que el DT albiceleste es uno de los principales candidatos a la dirección técnica de Real Madrid .

Con solamente 45 días por delante para el inicio de la Copa del Mundo, el puesto de entrenador del Merengue es uno de los temas principales que genera intensas especulaciones antes del receso, y el campeón del mundo no puede faltar en la zona de interés.

“ Yo te aseguro que el Real Madrid ha contactado con Scaloni . Te lo aseguro. Madrid está sondeando muchos entrenadores, pero esto te lo aseguro, el Madrid ha contactado con Scaloni, seleccionador argentino”, remarcó el periodista y presentador de televisión española Manuel Lama Jiménez, conocido como Manolo Lama, en el programa El Tertulión.

En dicho ciclo, uno de los espacios más influyentes de la radio deportiva en España, el reconocido periodista sembró la incertidumbre para los Blancos, que tienen a Álvaro Arbeloa como DT al menos hasta el cierre de la temporada, pero el exdefensor no logró enderezar el rumbo del equipo y no continuaría en el cargo.

Lionel Scaloni, apuntado por el Real Madrid

El reporte de la Cadena Cope insistió en que Real Madrid analiza las alternativas para el puesto y señaló que Florentino Pérez, presidente del Merengue, ya se puso manos a la obra para intentar convencer al oriundo de Pujato.

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Cabe recordar que Scaloni cuenta con contrato vigente con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aunque este vínculo finalizará luego de la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo, sin importar cuál sea su resultado.

Lionel6 Lionel Scaloni, DT de la selección argentina.

Por el momento, sin respuestas

La capacidad de gestión del equipo que demostró el DT santafesino con su trabajo en la Albiceleste a lo largo de los últimos ocho años, con el ciclo más exitoso de su reciente historia, habría sido uno de los principales puntos apreciados por la directiva madrileña, que cuenta con futbolistas de renombre como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Federico Valverde y Jude Bellingham, entre otros.

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De igual manera, Scaloni fue claro en las últimas conferencias de prensa con la selección argentina y resaltó que no analiza qué será de su futuro, ya que se mantiene enfocado en la preparación para el Mundial.