La Capital | Ovación | Lionel Scaloni

Real Madrid quiere a Lionel Scaloni para después del Mundial

El entrenador albiceleste es uno de los apuntados para hacerse cargo de la dirección técnica del Merengue, a falta de 45 días para la Copa del Mundo

27 de abril 2026 · 16:46hs
Lionel Scaloni tiene contrato con la AFA hasta el cierre del Mundial

Lionel Scaloni tiene contrato con la AFA hasta el cierre del Mundial, por lo que deberá definir su futuro.

Lionel Scaloni ajusta los detalles y sigue de cerca el desarrollo de los futbolistas de la selección argentina, a falta de un mes para el cierre de la convocatoria de 26 jugadores que irán al Mundial. Al mismo tiempo, trascendió que el DT albiceleste es uno de los principales candidatos a la dirección técnica de Real Madrid.

Con solamente 45 días por delante para el inicio de la Copa del Mundo, el puesto de entrenador del Merengue es uno de los temas principales que genera intensas especulaciones antes del receso, y el campeón del mundo no puede faltar en la zona de interés.

Yo te aseguro que el Real Madrid ha contactado con Scaloni. Te lo aseguro. Madrid está sondeando muchos entrenadores, pero esto te lo aseguro, el Madrid ha contactado con Scaloni, seleccionador argentino”, remarcó el periodista y presentador de televisión española Manuel Lama Jiménez, conocido como Manolo Lama, en el programa El Tertulión.

florentino (2).jpg
Florentino Pérez, presidente de Real Madrid.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid.

En dicho ciclo, uno de los espacios más influyentes de la radio deportiva en España, el reconocido periodista sembró la incertidumbre para los Blancos, que tienen a Álvaro Arbeloa como DT al menos hasta el cierre de la temporada, pero el exdefensor no logró enderezar el rumbo del equipo y no continuaría en el cargo.

Lionel Scaloni, apuntado por el Real Madrid

El reporte de la Cadena Cope insistió en que Real Madrid analiza las alternativas para el puesto y señaló que Florentino Pérez, presidente del Merengue, ya se puso manos a la obra para intentar convencer al oriundo de Pujato.

>> Leer más: Luca Regiardo: "En Newell's cambiamos la mentalidad y ahora competimos todo el partido"

Cabe recordar que Scaloni cuenta con contrato vigente con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aunque este vínculo finalizará luego de la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo, sin importar cuál sea su resultado.

Lionel6
Lionel Scaloni, DT de la selección argentina.

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina.

Por el momento, sin respuestas

La capacidad de gestión del equipo que demostró el DT santafesino con su trabajo en la Albiceleste a lo largo de los últimos ocho años, con el ciclo más exitoso de su reciente historia, habría sido uno de los principales puntos apreciados por la directiva madrileña, que cuenta con futbolistas de renombre como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Federico Valverde y Jude Bellingham, entre otros.

>> Leer más: Universidad Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

De igual manera, Scaloni fue claro en las últimas conferencias de prensa con la selección argentina y resaltó que no analiza qué será de su futuro, ya que se mantiene enfocado en la preparación para el Mundial.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto correrá en Miami tras un mes de receso de la Fórmula 1.

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y transmisión del GP de Miami

Presentación de los Jadar Junior Rosario 2027

Los Juegos Jadar Junior 2027 en Rosario tienen fecha de inicio: cuándo y cómo será el evento

Newells busca acercar a sus hinchas al club bajo la campaña Hacete socio.

Newell's refuerza su campaña de socios con un llamado al "corazón" de los hinchas leprosos

Franco Colapinto correrá el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami

El posteo de Colapinto tras el histórico road show: "Fue algo épico que no me voy a olvidar"

Ver comentarios

Las más leídas

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Universidad Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Universidad Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

Lo último

Cara la jodita: una familia deberá pagar más de $6 millones por una amenaza escolar falsa

"Cara la jodita": una familia deberá pagar más de $6 millones por una amenaza escolar falsa

Primera C: Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Primera C: Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

El canciller alemán asegura que EEUU está siendo humillado por la Guardia Revolucionaria de Irán

El canciller alemán asegura que EEUU "está siendo humillado por la Guardia Revolucionaria de Irán"

"Cara la jodita": una familia deberá pagar más de $6 millones por una amenaza escolar falsa

El gobierno provincial envió la primera intimación para cobrar los costos de un operativo policial activado por una amenaza a una escuela. Los padres del menor identificado como autor deberán responder como responsables solidarios

Cara la jodita: una familia deberá pagar más de $6 millones por una amenaza escolar falsa
Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en el peaje de General Lagos
POLICIALES

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en el peaje de General Lagos

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención
La Ciudad

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención

Fin del amor y juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado
La Ciudad

Fin del amor y juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado

Dura crítica a la provincialización de rutas nacionales: Vamos a volver al sulky
LA CIUDAD

Dura crítica a la provincialización de rutas nacionales: "Vamos a volver al sulky"

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste
LA CIUDAD

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Universidad Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Universidad Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

Luciana Geuna tras la denuncia del gobierno: No fue una grabación clandestina

Luciana Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

Ovación
Real Madrid quiere a Lionel Scaloni para después del Mundial
Ovación

Real Madrid quiere a Lionel Scaloni para después del Mundial

Real Madrid quiere a Lionel Scaloni para después del Mundial

Real Madrid quiere a Lionel Scaloni para después del Mundial

Newells: Oscar Salomón se lesionó el bíceps femoral y se perdería el último partido del torneo

Newells: Oscar Salomón se lesionó el bíceps femoral y se perdería el último partido del torneo

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y transmisión del GP de Miami

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y transmisión del GP de Miami

Policiales
Cara la jodita: una familia deberá pagar más de $6 millones por una amenaza escolar falsa
Policiales

"Cara la jodita": una familia deberá pagar más de $6 millones por una amenaza escolar falsa

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en el peaje de General Lagos

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en el peaje de General Lagos

Está grave un hombre baleado en un presunto conflicto familiar

Está grave un hombre baleado en un presunto conflicto familiar

Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones

Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones

La Ciudad
Rosario inauguró su primera plaza para perros en Pichincha: cómo es y qué ofrece
La Ciudad

Rosario inauguró su primera plaza para perros en Pichincha: cómo es y qué ofrece

Santa Fe lanza una app que permite a los padres decidir qué pueden ver los chicos online

Santa Fe lanza una app que permite a los padres decidir qué pueden ver los chicos online

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste

Tampones en la mira: ¿hay riesgos al usarlos?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Tampones en la mira: ¿hay riesgos al usarlos?

Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos
Política

Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo
La Ciudad

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich
La Ciudad

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte
La ciudad

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe
Información general

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

El uno x uno de Newells: Josué Reinatti ratificó por qué fue el elegido para el arco

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Josué Reinatti ratificó por qué fue el elegido para el arco

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel
La Ciudad

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha
Política

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha

Nuevo Alberdi: disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa
La Ciudad

Nuevo Alberdi: disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa

Superpeso argentino: la moneda se fortalece frente al dólar y se apreció 12,2 %
Economía

Superpeso argentino: la moneda se fortalece frente al dólar y se apreció 12,2 %

Murieron al menos 20 personas en un atentado explosivo en Colombia
El Mundo

Murieron al menos 20 personas en un atentado explosivo en Colombia

Conflicto universitario: los docentes de la UNR inician un paro de semana completa
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UNR inician un paro de semana completa

Parque España: ya se completó el 25 % de las obras de los muelles
La Ciudad

Parque España: ya se completó el 25 % de las obras de los muelles

Ajuste en el Inti: Argentina se aleja del modelo global de control de calidad

Por Patricia Martino
Economía

Ajuste en el Inti: Argentina se aleja del modelo global de control de calidad

Residencias de la Salud: en cinco días se anotaron 695 profesionales en la provincia
La Ciudad

Residencias de la Salud: en cinco días se anotaron 695 profesionales en la provincia

La Plataforma Alberdi es uno de los mayores avances judiciales en 30 años

Por Facundo Borrego
Política

"La Plataforma Alberdi es uno de los mayores avances judiciales en 30 años"

Se va abril: ¿zafamos del dengue o puede haber un brote?
Salud

Se va abril: ¿zafamos del dengue o puede haber un brote?

Evacuaron a Trump de la cena de corresponsales tras una amenaza de seguridad
El Mundo

Evacuaron a Trump de la cena de corresponsales tras una amenaza de seguridad