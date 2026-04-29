El gobierno oficializó un bono para jubilados y pensionados de Ansés: cuáles son los montos de mayo

La medida se integra al esquema de movilidad vigente y redefine el ingreso total que perciben los beneficiarios en el próximo mes según su nivel de ingresos

Ya se conocen los montos de las jubilaciones de Ansés para mayo

El gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que Ansés abonará en mayo de 2026. La medida apunta a reforzar los ingresos frente al impacto de la inflación.

El Poder Ejecutivo publicó la decisión en el Decreto 292/2026 en el Boletín Oficial y definió los alcances del beneficio, que se liquidará automáticamente junto con los haberes de mayo . El beneficio se otorgará por titular y solo a prestaciones vigentes durante el mes de liquidación.

En el caso de pensiones con copartícipes, el organismo considerará el beneficio como un único titular para calcular el monto total.

El Ejecutivo implementa este refuerzo como parte de su política para sostener el poder adquisitivo de los ingresos previsionales. El bono complementa la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes según la inflación.

La medida entró en vigencia el 28 de abril de 2026 y forma parte del esquema de actualizaciones mensuales que aplica el sistema de seguridad social.

El bono alcanza a jubilados y pensionados del sistema previsional, incluidos los beneficiarios de prestaciones contributivas, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las pensiones no contributivas por invalidez o vejez y las madres de siete hijos o más.

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El monto máximo será de $70.000, pero ANSES ajustará el pago según el ingreso de cada beneficiario.

Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el bono completo. En cambio, quienes superen ese haber percibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope equivalente a la mínima más el refuerzo.

Cuánto cobran las diferentes prestaciones de Ansés

El esquema de movilidad previsional aplicará en mayo un aumento estimado del 3,4%, en línea con la inflación informada por el Indec.

Con esta actualización, la jubilación mínima subirá a $393.174,10 y sumado con el bono, el ingreso total alcanzará $463.174,10.

El ajuste también impacta en otras prestaciones: