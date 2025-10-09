La Capital | Ovación | Lionel Scaloni

Lionel Scaloni alabó el momento de Di María en Central y cree que su etapa en la selección terminó

El DT de la selección argentina ponderó a Di María en Central, y dijo "creo que está cerrada" su etapa con la albiceleste. Y lamentó la muerte de Russo.

9 de octubre 2025 · 17:58hs
Lionel Scaloni habló en MIami

Lionel Scaloni habló en MIami, donde este viernes la selección argentina enfrenta a Venezuela. Habló de Di María y de Russo.

La selección argentina enfrentará este viernes a las 21 a Venezuela, en el marco de la ventana internacional, en el Hard Rock de Miami. Y el técnico Lionel Scaloni habló en la previa, refiriéndose por supuesto al adiós a Miguel Ángel Russo, pero también a la actualidad de Ángel Di María en Central, elogiándolo y respondiendo a una pregunta sobre un posible retorno.

Antes que nada, el entrenador argentino se refirió a Russo. Ahí Scaloni relató que la noticia de la muerte los sorprendió en el medio del entrenamiento del miércoles de la selección. Estábamos en shock y no había más que hacer que un minuto de silencio", dijo respecto a cómo los impactó la noticia.

Y agregó: “Dejó una huella y un ejemplo de cómo comportarse dentro de una cancha. Muy pocas veces sucede que todo el mundo piense lo mismo de una persona”, lo alabó. " Muy tristes y les enviamos un fuerte abrazo a toda su familia y seres queridos.

La opinión de Lionel Scaloni sobre Di María

"De Ángel (Di María) ya he dicho, lo único que está haciendo es jerarquizar el fútbol argentino, darle muchas alegrías a Central", empezó diciendo.

"La etapa de la selección creo que está cerrada, la ha cerrado de una manera maravillosa. Si fuera Di María la hubiera cerrado así y es algo que deberíamos dejarlo ahí. No creo que pase por lo que más o menos sé. Muy contento porque lo apreciamos un montón y merece lo que está pasando".

Y respecto a la presencia de Lionel Messi en el partido de este viernes, señaló que "voy a hablar con él esta tarde y después se verá. No tengo mucho más que decir. Sinceramente, ha tocado jugar acá. El segundo partido todavía no sé si está confirmado jugar acá o no y ya veremos con todas esas hipótesis", afirmó y dejó la duda instalada.

