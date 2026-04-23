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La revelación de un ex-Central que la rompe en otro equipo: "Di María me dedicó un gol cuando supo que me iba"

El jugador se fue del club a principios de la temporada y ahora es la sensación del equipo que compró la mitad de su pase

23 de abril 2026 · 14:51hs
Agustín Módica festeja con todo su último gol para Gimnasia de Mendoza. El ex-Central es fan de Ángel Di María.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Agustín Módica festeja con todo su último gol para Gimnasia de Mendoza. El ex-Central es fan de Ángel Di María.

El mercado de pases del verano pasado fue quizás menos intenso que otras veces, pero todos los clubes se desprendieron e incorporaron jugadores con la ilusión de reforzar sus planteles y mejorar sus campañas. Y Central, como es lógico, no fue la excepción.

Uno de los futbolistas que dejó el club a principios de la temporada es Agustín Módica, quien emigró a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El club recién ascendido a la Liga Profesional después de salir campeón en la Primera Nacional y fue uno de los que más se reforzó durante la transición a su debut en la primera división.

Módica llegó al Gimnasia mendocino junto con Tomás O'connor, otro jugador de Central, a pedido del por entonces entrenador del equipo, Ariel Broggi. Luego el técnico se fue, pero su reemplazante, Darío Franco, considera al delantero nacido en Italia y formado en Central como titular indiscutible en el equipo.

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Los goles de Agustín Módica en Gimnasia

De hecho, Módica ya marcó varios goles en lo que va de la temporada para el Lobo mendocino, el último de ellos el fin de semana pasado a Lanús. Ese tanto le dio una victoria a Gimnasia que le permitió alejarse de los puestos de descenso.

En Mendoza, tanto los hinchas de Gimnasia como la prensa consideran que el delantero es una de las piazas clave para la remontada del equipo en las últimas fechas.

El domingo, el clásico ante Independiente Rivadavia

Este fin de semana, el Lobo enfrentará nada menos que a Independiente Rivadavia, también mendocino y el equipo sensación del momento en el fútbol argentino, en un viejo clásico mendocino que ahora se traslada a la Liga Profesional. Y Módica, se descuenta, será titular en Gimnasia.

Antes del partido, Módica habló sobre lo que significa ese partido pero también recordó su pasado en Central. Dijo que le costó mucho recuperarse de la rotura de ligamentos cruzados de una rodilla que sufrió en 2024, pero aun así expresó una gran alegría por lo que vivió antes de emigrar a Mendoza. "Jugué con Ángel (Di María), ganamos un clásico, todo eso fue lindo", dijo.

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Además, el delantero confesó su admiración por el campeón del mundo. "Ángel es un fenómeno, tiene una humildad admirable. Desde el primer día fue uno más con todos nosotros", dijo. Y luego reveló un detalle hasta ahora desconocido: "A mí me dedicó un gol cuando supo que me iba de Central. De vez en cuando nos hablamos, tenemos una relación muy linda".

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