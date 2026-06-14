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Industria: desde 2020 se sumaron 580.000 metros cuadrados nuevos en Rosario

La sanción de la ordenanza de promoción de suelo productivo transformó el mapa de la ciudad. Hubo 137 inversiones y 15 proyectos de urbanizaciones industriales entre los que se terminaron, están en obra o proyectados

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

14 de junio 2026 · 06:30hs
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El parque industrial de Uriburu al 7000 fue uno de los que registró la consolidación de empresas productivas en los últimos años.

El parque industrial de Uriburu al 7000 fue uno de los que registró la consolidación de empresas productivas en los últimos años.

En los últimos 6 años, se registran casi 580.000 metros cuadrados de inversiones industriales nuevas en Rosario. Desde la entrada en vigencia de la ordenanza 10.139 de suelo e inversiones productivas en 2020, se produjeron 137 nuevas inversiones productivas y 15 proyectos de urbanización que comenzaron a dar forma a la transformación del mapa industrial de la ciudad.

El dato permite dimensionar el impacto que tuvo la política de promoción industrial implementada por el municipio a partir del cambio de normativa, que modificó de manera sustancial las reglas para la radicación de empresas, simplificando trámites, flexibilizando indicadores urbanísticos y creando beneficios fiscales destinados a promover inversiones en áreas industriales de la ciudad.

Hasta entonces, los proyectos industriales eran evaluados bajo criterios similares a los de los desarrollos residenciales. Con la nueva ordenanza, Rosario pasó a reconocer las particularidades de la actividad productiva y fomentar la instalación de industrias, centros logísticos y agrupamientos empresariales en corredores especialmente definidos para ese fin.

Los resultados comenzaron a observarse rápidamente. En los últimos años se multiplicaron los desarrollos industriales sobre los corredores de Uriburu, Ovidio Lagos y la autopista Rosario-Córdoba, donde avanzaron parques industriales, áreas empresariales, depósitos logísticos y ampliaciones fabriles. Al mismo tiempo, la ciudad consolidó un perfil cada vez más ligado a la logística, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y por su ubicación estratégica dentro de la red de transporte nacional.

>> Leer más: Cada vez más empresas de logística de Buenos Aires desembarcan en Rosario

Perfil de las inversiones

De los 580.000 metros cuadrados cubiertos, algunos ya fueron completados, otros están en obra o proyectados. Datos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo indican que de las 137 inversiones productivas clasificadas según su grado de avance, 15 (10.95%) están en estado de anteproyecto, 17 (12.41%) ya son proyectos, 58 son nuevas construcciones y en 47 casos (34.31%) se trata de ampliaciones o reformas de naves ya existentes.

Así, los datos desagregados en cuanto a la actividad indican que 58 de las nuevas radicaciones pertenecen al sector industrial (42.34%); 56 a logística y depósitos (40.88%); y 23 a construcción y servicios (16.79%). La industria y la logística concentran más del 80% de las nuevas inversiones productivas registradas.

De las 15 nuevas urbanizaciones, tanto cerradas (parques industriales) como abiertas, la más grande es Rosario Industria, con 106 hectáreas frente a la autopista Rosario-Córdoba. Lo importante a destacar de las urbanizaciones es que dotan de infraestructura un suelo para futuras radicaciones productivas.

>> Leer más: Las áreas industriales que pisan fuerte en Rosario

Por qué Rosario

"Rosario y su región ofrecen ventajas para la radicación industrial: una ubicación estratégica, logística multimodal con salida al océano, un tejido científico-tecnológico de primer nivel y un marco normativo con beneficios fiscales para inversores", explicó Melina Martínez, directora de Desarrollo Industrial de Rosario.

Es que la ciudad reúne condiciones difíciles de encontrar en otras ciudades del interior: conexión por autopistas con Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, acceso ferroviario, infraestructura portuaria, aeropuerto de cargas y una importante red de proveedores especializados en construcción y servicios para la industria. Esa combinación convirtió a Rosario en un destino atractivo tanto para empresas manufactureras como para operadores logísticos.

En ese contexto, la magnitud de las inversiones comienza a reflejarse en la superficie incorporada al entramado productivo de la ciudad. Esto no sólo involucra nuevas inversiones privadas, sino también un cambio en la configuración territorial de Rosario, con corredores productivos que ganaron densidad y un creciente desembarco de empresas industriales y logísticas atraídas por las ventajas competitivas locales.

>> Leer más: Impulsan a Rosario como "capital nacional de la industria metalúrgica"

Empresas

En cuanto a los hitos, entre las radicaciones dadas desde el 2020 a esta parte, la funcionaria señaló algunos que fueron importantes porque marcaron la consolidación de zonas productivas: "Empresas grandes como AFG (soluciones tecnológicas para industrias), Sertex (productos químicos medicinales), Drovet (insumos veterinarios), y Borsellino (industria gráfica) se ubicaron en el Park Industrial de Uriburu al 7000. También por esa zona, pero fuera del parque empresario se radicó la empresa Metalbo (refrigeración). Y hay muchas otras más pequeñas también en ese sector", enumeró.

En tanto, por la zona de la autopista a Córdoba a la altura de Wilde se radicaron empresas con inversiones relevantes, mencionó empresas como Crucijuegos (juegos de plaza y mobiliario urbano), Reutemann (concesionaria automotor) y Thermo King (control de temperatura para el transporte) que han hecho inversiones importantes y las dos primeras ya están trabajando. La última aún está en obra y se suman proyectos de ampliación y nuevos desarrollos logísticos. No muy lejos de ahí, en Calasanz y Wilde, el Mercado de Concentración de Fisherton tiene aprobado por el Concejo Municipal un voluminoso proyecto de ampliación. Sobre la autopista a Buenos Aires, el complejo Depot Center ya está empezando también a recibir empresas.

En la ciudad, se registran actualmente cerca de 31,8 mil establecimientos productivos. El sector comercial concentra la mayor cantidad, con aproximadamente 17,3 mil locales, equivalentes al 54% del total. A continuación, se ubican los servicios privados, que reúnen el 34% de los establecimientos. Por su parte, la industria manufacturera cuenta con alrededor de 3.100 unidades productivas, representando el 10% del total. Un número que, con este panorama, se propone seguir creciendo en la participación de la actividad económica.

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