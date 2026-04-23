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Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia

Desde el club no dieron detalles de la acusación. Se convocó a una "reunión urgente" y se contactó a la Defensoría de Niñez y Adolescencia

23 de abril 2026 · 12:03hs
El ingreso a la Ciudad Deportiva de Rosario Central en Granadero Baigorria. 

El ingreso a la Ciudad Deportiva de Rosario Central en Granadero Baigorria. 

Rosario Central anunció la suspensión de las actividades de la categoría 2013 de las divisiones inferiores, luego de que se radicara una denuncia anónima en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe que involucra a los juveniles canallas. Según pudo saber La Capital, los hechos denunciados se vinculan a episodios de abuso, amenazas y golpizas.

“Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de Menores que involucra a jugadores de nuestra categoría 2013, el Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones, por lo que se procede a suspender las actividades de la categoría antes mencionada”, informaron desde el club en su página oficial.

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Sin mayores detalles sobre los hechos o las acciones que provocaron dicha denuncia, la dirigencia auriazul anunció que “también se convoca a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo”.

En ese marco, aclararon: “Desde Rosario Central se hizo contacto con el Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe, poniéndose las autoridades del club a su disposición para la coordinación de la solución”.

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Hasta el momento, el club de Arroyito no agregó mayores detalles sobre las acusaciones ni qué pasos se darán, ya que serán definidos luego de la reunión que se llevará a cabo puertas adentro.

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