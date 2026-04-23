Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia

Desde el club no dieron detalles de la acusación. Se convocó a una "reunión urgente" y se contactó a la Defensoría de Niñez y Adolescencia

Rosario Central anunció la suspensión de las actividades de la categoría 2013 de las divisiones inferiores , luego de que se radicara una denuncia anónima en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe que involucra a los juveniles canallas . Según pudo saber La Capital, los hechos denunciados se vinculan a episodios de abuso, amenazas y golpizas.

“Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de Menores que involucra a jugadores de nuestra categoría 2013, el Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones , por lo que se procede a suspender las actividades de la categoría antes mencionada”, informaron desde el club en su página oficial.

Sin mayores detalles sobre los hechos o las acciones que provocaron dicha denuncia, la dirigencia auriazul anunció que “también se convoca a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo”.

En ese marco, aclararon: “Desde Rosario Central se hizo contacto con el Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe, poniéndose las autoridades del club a su disposición para la coordinación de la solución”.

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Hasta el momento, el club de Arroyito no agregó mayores detalles sobre las acusaciones ni qué pasos se darán, ya que serán definidos luego de la reunión que se llevará a cabo puertas adentro.