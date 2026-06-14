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EXA 2026: negocios, industria e hidrovía para transformar a San Lorenzo en el foco de la Región Centro

El parque industrial de esa ciudad reunirá a empresas, instituciones y referentes del sector productivo, del 24 al 26 de septiembre. La presentación oficial será el 2 de julio en La Capital

14 de junio 2026 · 06:30hs
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Se viene la gran exposición industrial

Se viene la gran exposición industrial, comercial y de la hidrovía del país.

El Parque Industrial y Logístico de San Lorenzo será, a fines de septiembre, el escenario de EXA 2026 - Expo Argentina Región Centro, una exposición que promete reunir en un mismo espacio a la industria, el comercio y la hidrovía. A pocos meses de su realización, el evento ya se posiciona como uno de los encuentros empresariales mas relevantes del ano en Santa Fe.

Impulsada por la Unión de Comerciantes e Industriales del Departamento San Lorenzo (UCI) y comercializada por Eureka Pop Entertainment, EXA nació con la misión de convertirse en una plataforma de encuentro para empresas, instituciones, universidades, organismos públicos y referentes de los principales sectores productivos del país.

El crecimiento sostenido del proyecto quedo reflejado en el interés que viene despertando entre empresas de distintos rubros. Muchas ya confirmaron su participación en una exposición que apunta a transformarse en referencia nacional para los sectores industrial, comercial, logístico, tecnológico, energético e hidrovial.

En ese marco, EXA sumo un aliado estratégico de peso: el Multimedios La Capital se incorporó como Media Partnership Oficial del evento. La alianza permitirá potenciar la difusión y el posicionamiento de la muestra a través de las plataformas periodísticas, digitales, audiovisuales y de streaming del grupo de medios más importante del interior del país.

Rondas de negocios con IA

Una de las grandes novedades de esta edición es un moderno sistema de rondas de negocios asistidas por inteligencia artificial. La plataforma permitirá generar vínculos estratégicos entre empresas, proveedores, compradores, inversores e instituciones a partir de los objetivos comerciales de cada participante.

Gracias a este sistema de matching inteligente, los asistentes podrán acceder a reuniones previamente calificadas, optimizando tiempos y aumentando las posibilidades de concretar oportunidades de negocio reales. El objetivo es transformar a EXA en una plataforma de generación de negocios e inversiones para toda la Región Centro.

Al terminar cada jornada, EXA 2026 propone un ritual que combina networking de alto nivel con una experiencia enológica cuidada: una degustación de vinos con invitados VIP que reunirá a CEOs, gerentes de empresas, economistas y expositores en un clima distendido, pensado para que los acuerdos del día se terminen de cerrar copa en mano. Tres noches, tres oportunidades para que las conversaciones de la expo se conviertan en contratos reales.

En la última jornada, el sábado 26 de septiembre, EXA prepara una exhibición de camionetas 4x4 y un espectáculo aéreo con aviones en pleno vuelo que promete ser uno de los momentos más impactantes del evento. El cierre de todo el fin de semana será EXA Wine Fest, un festival de cierre global que reunirá artistas, enólogos, bodegas, cientos de etiquetas y una propuesta gastronómica de primer nivel.

La próxima gran cita será el miércoles 2 de julio, cuando EXA 2026 sea presentada oficialmente en el auditorio del diario La Capital, en Rosario. Allí se darán a conocer los principales avances, las empresas participantes, las actividades previstas y los objetivos de una propuesta que busca impulsar el desarrollo económico y productivo de toda la región. Los cupos son limitados.

Con una ubicación estratégica en el principal nodo agroexportador del país y una convocatoria que crece semana tras semana, EXA 2026 comienza a consolidarse como uno de los grandes encuentros económicos de Argentina. La exposición ya dejo de ser una promesa para convertirse en una realidad que busca marcar un antes y un después para San Lorenzo y el sector productivo regional.

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