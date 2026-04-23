Provincial tiene otra oportunidad para cerrar la serie de octavos de final en la Liga Argentina de Básquet

Enfrentará a Deportivo Viedma en el cuarto partido de la serie, que por ahora está 2 a 1 a favor del equipo rosarino

Provincial tendrá una nueva oportunidad para abrochar su clasificación a los cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet cuando enfrente esta noche a Deportivo Viedma en la capital de Río Negro. La serie por los octavos de final está 2 a 1 a favor del equipo rosarino.

Luego de ganar los dos primeros partidos en el estadio Salvador Bonilla (78 a 72 y 75 a 60), Provincial cayó en el tercer juego por 83 a 69. Pese a la derrota en el sur, al Rojo todavía le queda un match point para no llegar al quinto partido.

Si vence esta noche, Provincial pasará a cuartos, y si en cambio ganan los rionegrinos, la serie volverá a Rosario para una definición apasionante en el parque Independencia.

Provincial fue por lejos el equipo de mejor rendimiento en la temporada regular, al punto que tuvo el mejor récord (24 triunfos y 8 derrotas) y también el mejor porcentaje de victorias (75 por ciento).

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Cómo viene la serie de Provincial

El Rojo venció a Deportivo Viedma en los dos partidos de la serie regular, y también lo hizo en los dos primeros de los octavos de final, aunque la derrota en el tercer juego (el martes a la noche) pone en evidencia que las exigencias en los playoffs son muy distintas.

En ese tercer chico, el partido fue parejo durante los primeros tres cuartos, pero se rompió cuando promediaba el último, momento en el que Deportivo Viedma pudo sacar una diferencia que “Provin” ya no pudo descontar. Para el ganador fue fundamental la defensa y los ataques largos, casi siempre al límite del reloj.

Gonzalo Torres, con 18 puntos y 7 rebotes, Federico Gobetti, con 14 puntos, y Adrián Boccia, con 13 tantos y 7 rebotes, fueron los máximos anotadores del equipo rosarino en la capital rionegrina.

La paridad entre los equipos clasificados a los octavos de final en las dos conferencias hasta ahora fue notable, ya que hubo un solo equipo (Lanús) que pudo barrer su serie y asegurar su clasificación a los cuartos de final. El equipo del sur del Gran Buenos Aires dejó en el camino a Quilmes de Mar del Plata, que en la previa era uno de los candidatos al título y el ascenso a la Liga Nacional.