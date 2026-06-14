Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

La Justicia provincial confirmó que imputarán a un hombre que fue baleado durante el homicidio de Rodolfo Manfredi

Los allanamientos por el crimen del policía federal Rodolfo Manfredi dejaron detenidos y el secuestro de armas y cientos de dosis de cocaína.

Tras poco más de 24 horas de investigación sobre el asesinato del policía federal Rodolfo Manfredi el jueves a la noche en Rosario, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este sábado que ya son tres las personas detenidas. Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de esa fuerza llevaron adelante 35 allanamientos, en Villa Banana y sectores aledaños, vinculados a la investigación por el homicidio de Manfredi.

Se secuestraron tres armas de fuego, 162 municiones de distintos calibres, 358 envoltorios de clorhidrato de cocaína más otros 86 gramos de esa sustancia y varias dosis de marihuana. También se incautaron elementos de corte y fraccionamiento, dos balanzas de precisión, 26 teléfonos celulares y un Posnet, entre otros elementos de interés para la causa.

La fiscal María Laura Riccardo busca la imputación de uno de los tres sospechosos demorados por el ataque a tiros ocurrido en 27 de Febrero y Gutenberg. Un cuarto, en tanto, fue liberado luego del análisis de la evidencia reunida entre los operativos en la zona oeste y otras medidas de las fuerzas de seguridad, durante una jornada de alta tensión por el episodio que dejó a otro agente de 34 años internado, en el Hospital Italiano, en estado grave.

Según indicaron fuentes oficiales ante la consulta de La Capital, el detenido se encontraba internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El hombre, de 42 años, recibió el alta y lo trasladaron con custodia policial como parte de una causa que se tramita en paralelo con acciones de la Justicia federal.

Luis M. había sido atendido el viernes en el centro asistencial municipal por una herida de arma de fuego. Su hermano mayor, Juan Carlos M. y de 46 años, fue quien lo llevó hasta allí en un vehículo particular tras la balacera y también quedó demorado en el inicio de la investigación.

El primer parte médico señalaba que el paciente presentaba una lesión en el tórax. En las horas posteriores, su condición mejoró y, por eso, la policía lo retiró del efector bajo autorización del MPA.

La situación se resolvió de manera diferente con respecto a la conexión de Juan Carlos M. con el caso. La Fiscalía confirmó que seguirá vinculado a la causa penal, pero no había elementos suficientes para imputarlo por el crimen u otros delitos asociados a dicho episodio.

Después de la liberación de uno de los sospechosos, es probable que su hermano Luis sea imputado en días. Mientras tanto, el MPA sigue abocado a esclarecer quién disparó contra los miembros de la Federal en un contexto plagado de dudas sobre la labor que desarrollaban allí.

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Voceros de la propia fuerza sostienen que Manfredi y dos compañeros suyos habían ido a identificar a un grupo de personas cerca de un pasillo de villa Banana. En ese momento los atacaron a tiros y sólo uno de ellos resultó ileso.

Entre la evidencia reunida desde entonces, los investigadores confirmaron el secuestro de un Volkswagen Voyage negro cuando demoraron a los hermanos identificados en el Heca. Las fuerzas de seguridad tuvieron presencia permanente en ese sector del barrio a partir de la mañana y a la noche se puso en marcha un megaoperativo.

Mientras tanto, el cabo Emilio Gómez Villafañe permanecía internado en el área de terapia intensiva. Oriundo de Santiago del Estero, recibió dos balazos en el abdomen y lo intubaron tras una cirugía por gravísimas lesiones que sufrió.

Una de las cuestiones más llamativas es que las autoridades no pudieron dar con la pistola del agente asesinado cuando fueron a inspeccionar la escena del crimen. Se confirmó que la víctima fatal había quedado tendida sin su arma.