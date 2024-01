La respuesta de Ángel Di María a Gremio: "En Sudamérica sólo jugará en Central"

Pero ahora fue el mandamás de Gremio el que confesó la negativa y la respuesta que recibió ante un sondeo por contratarlo. "Sobre Di María no hay nada. Tengo que dejarlo claro para no crear falsas expectativas. Efectivamente hubo contacto, pero desde el lado del futbolista nos dijeron que no jugaría en Brasil y que en Sudamérica sólo jugará en Rosario Central, el club que ama. Y ni siquiera hablamos con él, sólo con quienes lo representan”, declaró el directivo en diálogo con el medio brasileño Um Assado Para.