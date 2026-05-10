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Di María tras el triunfo de Central: "Hay gente que habla de más al pedo"

Tras la polémica en la previa al partido contra Independiente, el campeón del mundo apuntó contra la dirigencia pero aseguró que entre los jugadores "estuvo todo bien"

10 de mayo 2026 · 18:53hs
La V de la victoria de Central en el gesto de Ángel Di María tras el golazo del empate. Central sacó a Independiente y sueña en el torneo Apertura.

Sebastián Suárez Meccia

La "V" de la victoria de Central en el gesto de Ángel Di María tras el golazo del empate. Central sacó a Independiente y sueña en el torneo Apertura.

Ángel Di María fue una de las grandes figuras de la clasificación de Central a los cuartos de final del Torneo Apertura y, después del triunfo por 3 a 1 ante Independiente en el Gigante de Arroyito dejó una fuerte respuesta a la polémica que se había instalado en la previa del partido.

Lo cierto es que el Canalla no acreditó a los periodistas partidarios del Rojo luego de que el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, dijera que estarían atentos al arbitraje de Yael Falcón Pérez para que "ninguna cuestión más allá del partido determine el resultado". La decisión del canalla no cayó nada bien en Avellaneda.

Por su puesto, Di María no se guardó nada y al terminar el partido declaró: "Lamentablemente hay gente que habla de más al pedo y termina involucrando a los jugadores que no tenemos nada que ver. Lo hablé con muchos de los chicos de Independiente durante el partido, creo que las cosas externas quedan afuera, entre nosotros estuvo todo bien, así que eso es lo más lindo del fútbol".

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Por otro lado, Fideo afirmó que su equipo "hizo un gran trabajo". "No lo empaté: lo empatamos. El equipo hizo un gran trabajo. Demostramos que jugamos al fútbol, que hacemos las cosas muy bien, que estamos trabajando muy bien, que demostramos adentro de la cancha", sostuvo en relación al primer gol que protagonizó el conjunto canalla.

Además, el campeón del mundo elogió a los juveniles que hicieron los otros goles del elenco de Jorge Almirón, Giovanni Cantizano y Elías Verón: "Estamos muy felices porque los chicos se vienen adaptando muy bien. Canti había jugado la otra vez, después quedó afuera y terminó demostrando que tiene con qué para poder estar con esta camiseta. Eli también y estamos muy felices porque Central va y porque estamos en un carnaval muy lindo".

>>Leer más: Un triunfo inmenso de Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Por último se refirió a la doble competencia entre el torneo local y la Copa Libertadores: "A veces cuesta, pero se va recargando el combustible. Estamos jugando muy seguido, pero cuando lo hacés con tu gente te da para poder pelear por mucho".

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