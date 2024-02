La profesión oculta del árbitro amateur que dirigió a Inter Miami de Lionel Messi

La temporada de la MLS comenzó con un llamativo conflicto desatado por un paro de árbitros y por este motivo los dirigentes tuvieron que asignar a los partidos jueces suplentes. Una situación inaudita en un fútbol donde el dinero parecería que no es problema. Pero con motivo de esta situación, llamó la atención el look poco habitual en el árbitro que controló el encuentro de Inter Miami de Lionel Messi ante Los Ángeles Galaxy. Lo más sorprendente del referí no fue sólo su pelo largo, sino la profesión del desconocido juez.