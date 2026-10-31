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San Lorenzo: 42 vigiladores corren el riesgo de perder su trabajo en Molinos Agro

El Sutravip de San Lorenzo decretó el estado de alerta y movilización tras el cambio de la empresa de seguridad privada en Molinos Agro. El gremio denuncia que la nueva licitación encubre el desplazamiento de personal afiliado y anticipa un fuerte conflicto en diciembre

31 de octubre 2026 · 22:00hs
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Molinos Agro. “La empresa saliente no tiene otro objetivo donde establecer a los compañeros y no hay argumentos para correrlos de sus labores actuales. Es otro intento de agrietar la unidad de los trabajadores de vigilancia” denuncia el Sitravip de San Lorenzo

Molinos Agro. “La empresa saliente no tiene otro objetivo donde establecer a los compañeros y no hay argumentos para correrlos de sus labores actuales. Es otro intento de agrietar la unidad de los trabajadores de vigilancia” denuncia el Sitravip de San Lorenzo

El Sindicato Único de Trabajadores de la Vigilancia Privada (Sutravip) del departamento San Lorenzo decretó el estado de alerta y movilización en la agroexportadora Molinos Agro, tras advertir que la nueva licitación para el cuidado patrimonial de la planta encubre un desplazamiento de los afiliados al gremio.

La cerealera licitó recientemente el servicio de seguridad privada, y el inminente cambio de empresa prestadora amenaza con desatar un fuerte conflicto gremial de cara a diciembre. El sindicato recibió la comunicación formal sobre el recambio de firmas y las preferencias del cliente respecto al personal afectado a las tareas.

"Molinos intenta cambiar personal capacitado por otro no afiliado"

El conflicto pone en riesgo directo la continuidad laboral de 42 vigiladores que actualmente prestan servicio a través de la empresa Alfa Team. Al respecto, desde la entidad gremial explicaron: “Molinos intenta cambiar personal capacitado, conocedor del trabajo y con antigüedad, por personal no afiliado”.

Frente a este escenario, el secretario general de Sutravip, Cristian Rodríguez, marcó la postura intransigente del sindicato y advirtió que no permitirán la pérdida de fuentes laborales: “El gremio va a exigir el pase de empresa con el 100% del personal y respetando la antigüedad de todos los compañeros”.

“La empresa saliente no tiene otro objetivo donde establecer a los compañeros y no hay argumentos para correrlos de sus labores actuales. Es otro intento de agrietar la unidad de los trabajadores de vigilancia”, advirtió el dirigente sindical.

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