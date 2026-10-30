Si el 9 no está, ahí aparece Gastón Avila, segundo goleador de Central en el Clausura

De nuevo Gastón Avila volvió a hacerse presente en la red, para empatar un partido chivo ante Sarmiento en Junín. Después de Ángel Di María está el zaguero.

Lo grita con el alma. Gastón Avila se acostumbró a marcar seguido en Central, ahora ante Sarmiento.

Gastón Avila está intratable. Si en Central el 9 sigue sin aparecer, el equipo de Jorge Almirón tiene un as en la manga en su zaguero central zurdo. Que como ante Newell's, como en Tucumán por dos, apareció en Junín para goles de los importantes. En este caso, para igualar un partido que había empezado chivo ante Sarmiento .

Con el grito de los 28 minutos del primer tiempo, Avila alcanzó los cuatro goles en este Clausura y apenas quedó por debajo de Ángel Di María, que lleva 6. Es el segundo artillero del campeonato y marcó más que Jaminton Campaz, por ejemplo, que hizo 3.

Y ni hablar que Avila le sacó una luz importante a los que deben ser los encargados de convertir. Enzo Copetti volvió a tener chances que no pudo definir y por lo tanto sigue con su único grito, para un partido definido ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

En ese 5 a 0 clave ante el entonces puntero de la anual, también volvió a hacer un gol el interminable Marco Ruben, que por supuesto jugó en el torneo mucho menos minutos que Copetti. Claro que Enzo es el preferido por un despliegue inclaudicable que merece el mayor de los elogios, pero en su rol de 9 goleador nunca pudo hacerse fuerte en Central.

Avila sí que supo usar la posición de 9

En cambio Avila le bastó para aprovechar todo. Como en el clásico, cuando la pelota le quedó tras un córner y le rompió el arco a Reinatti. Como en Tucumán, donde en los primeros 6 minutos había gritado dos veces, todo un récord en la historia canalla.

>>Leer más: Central se calza los guantes y va por un nuevo round, sin nada de ganas de bajarse de la pelea

Y ahora estuvo donde había que estar, además quedándose para aprovechar una segunda jugada improbable.

Es que de un tiro de esquina que al no poder resolver Copetti (gran asistencia de Di María de mitad de cancha) luego de pararla de pecho de espaldas al arco, el Chaco Insaurralde la despejó hacia su propio arco y apenas la tiró por arriba del travesaño.

Campaz ejecutó desde la izquierda y hubo un rechazo grande, ya que la pelota fue enviada al campo canalla. Ya la jugada parecía haberse desarmado pero Avila confió y tuvo su premio. Campaz la rescató y la cedió justo para la devolución con Pizarro iniciando el nuevo ataque. El chileno habilitó a Cervi y este a Sandez, que mandó el centro sin dudar.

Ahí apareció Copetti en el primer palo y llegó a tocarla hacia atrás, pese al cierre de Insaurralde, donde se había quedado Avila, que le ganó a Suárez y la tocó de zurdo a la red pese al esfuerzo de Ayala.

Gastón Avila está intratable. Si en Central el 9 sigue sin aparecer, el equipo de Jorge Almirón tiene un as en la manga en su zaguero central zurdo. Que como ante Newell's, como en Tucumán por dos, apareció en Junín para goles de los importantes. En este caso, para igualar un partido que había empezado chivo ante Sarmiento.

Con el grito de los 28 minutos del primer tiempo, Avila alcanzó los cuatro goles en este Clausura y apenas quedó por debajo de Ángel Di María, que lleva 6. Es el segundo artillero del campeonato y marcó más que Jaminton Campaz, por ejemplo, que hizo 3.

Y ni hablar que Avila le sacó una luz importante a los que deben ser los encargados de convertir. Enzo Copetti volvió a tener chances que no pudo definir y por lo tanto sigue con su único grito, para un partido definido ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

En ese 5 a 0 clave ante el entonces puntero de la anual, también volvió a hacer un gol el interminable Marco Ruben, que por supuesto jugó en el torneo mucho menos minutos que Copetti. Claro que Enzo es el preferido por un despliegue inclaudicable que merece el mayor de los elogios, pero en su rol de 9 goleador nunca pudo hacerse fuerte en Central.

Avila sí que supo usar la posición de 9

En cambio Avila le bastó para aprovechar todo. Como en el clásico, cuando la pelota le quedó tras un córner y le rompió el arco a Reinatti. Como en Tucumán, donde en los primeros 6 minutos había gritado dos veces, todo un récord en la historia canalla.

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Y ahora estuvo donde había que estar, además quedándose para aprovechar una segunda jugada improbable.

Es que de un tiro de esquina que al no poder resolver Copetti (gran asistencia de Di María de mitad de cancha) luego de pararla de pecho de espaldas al arco, el Chaco Insaurralde la despejó hacia su propio arco y apenas la tiró por arriba del travesaño.

Campaz ejecutó desde la izquierda y hubo un rechazo grande, ya que la pelota fue enviada al campo canalla. Ya la jugada parecía haberse desarmado pero Avila confió y tuvo su premio. Campaz la rescató y la cedió justo para la devolución con Pizarro iniciando el nuevo ataque. El chileno habilitó a Cervi y este a Sandez, que mandó el centro sin dudar.

Ahí apareció Copetti en el primer palo y llegó a tocarla hacia atrás, pese al cierre de Insaurralde, donde se había quedado Avila, que le ganó a Suárez y la tocó de zurdo a la red pese al esfuerzo de Ayala.