La Capital | Ovación | Di María

Di María: "Cuando vuelve, uno sueña con estas cosas, pero no sabe si se van a cumplir"

El capitán de Central valoró el triunfo ante Sarmiento y destacó: "Hicimos nuestro trabajo y esperaremos a ver qué es lo que pasa con los demás partidos"

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

31 de octubre 2026 · 12:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ángel Di María le dio mucho valor a la victoria que Central logró en Junín ante Sarmiento.

Héctor Rio / La Capital

Ángel Di María le dio mucho valor a la victoria que Central logró en Junín ante Sarmiento.

Ángel Di María no tuvo una buena noche desde lo futbolístico, al menos de esas que acostumbra mostrar fecha tras fecha, pero la felicidad del capitán canalla pasaba por otro lado, por esos tres puntos que viajaron de Junín a Rosario y que pusieron a Central nuevamente en lo más alto de la tabla anual, al menos hasta que jueguen Boca y Argentinos Juniors. “Cuando vuelve, uno sueña con estas cosas, pero no sabe si se van a cumplir”, tiró Fideo tras la victoria ante Sarmiento.

Su salida en los primeros minutos del complemento encendió las alarmas en el Canalla, por eso surgió la consulta para saber cómo estaba. “Desde lo físico estoy muerto. Otra vez empezó a molestarme del lado izquierdo. Me tocó salir, pero intentaré estar de la mejor manera”, comentó.

“Estoy muy contento. Uno, cuando vuelve, sueña con todas estas cosas, pero no sabe si se van a poder cumplir. La verdad es que es hermoso estar viviendo esto que nos está pasando. Se lo dije al grupo antes del partido, que estaba orgulloso de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es que Central siga creciendo y eso es lo más importante”, agregó Di María, quien nuevamente, al igual que en el partido ante Huracán, se detuvo a dialogar con la prensa.

"Central está haciendo bien las cosas"

El capitán y máximo referente auriazul apuntó que su gran satisfacción tiene que ver con que “Central está haciendo muy bien las cosas” en esto de la pelea por el primer puesto en la tabla anual, pero repartió elogios para los demás competidores. “También Boca, Argentinos Juniors, Vélez. Todos hicieron un gran año, todos estamos pelando por lo mismo y todos queremos lograr el título en la anual. Intentaremos hacer lo mejor. Nosotros hicimos nuestro trabajo y esperaremos a ver qué es lo que pasa con los demás partidos. Como ya dije, el que se lo lleve es porque lo terminará mereciendo”.

En esto de que Central cumplió con la parte que le tocaba, Di María fue consultado sobre el superclásico entre Boca y River, si lo iba a seguir de cerca. “Seguramente se verá. Me gusta ver fútbol y me gusta ver los clásicos. Si estoy en casa lo voy a mirar”, dijo. Y agregó: “Los dos equipos tienen jugadores campeones del mundo y terribles equipos. Estoy seguro que va a ser un lindo partido y que gane el mejor”.

¿Y el lunes?

¿Y el lunes con el Bicho de La Paternal? “Argentinos está pasando un buen momento, está haciendo las cosas muy bien. Los cuatro que estamos ahí arriba, estamos desde principios de año y veremos qué pasa en estos partidos y nuestras expectativas de que se nos dé son altas. De todas formas dependerá de los demás”, advirtió el futbolista.

>> Leer más: El uno x uno de Central ante Sarmiento: El Gato que mostró las uñas para que el Canalla sueñe

Este gran triunfo que logró el Canalla en Junín fue justo un 30 de octubre, el día en el que Diego Armando Maradona cumpliría años. Fideo también recordó al Diez, ya que fue uno de sus entrenadores en la selección argentina.

En el día del cumpleaños de Diego

“Diego es lo más grande que hay. Que esté Leo, que esté Diego es algo muy especial para el argentino. Viví cosas hermosas con él y momentos inolvidables. Que hoy ya no esté es algo mu duro para todos, sobre todo para su familia. Nos dejó muchísimo y donde esté, seguramente la estará pasando bien. Me apoyó en lo que yo deseaba, que era seguir jugando en la selección. Siempre estoy pidiéndole cosas”, se explayó.

Noticias relacionadas
Newells recibirá a Unión por la 15ª fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

La nueva sede de Normal 3, un lugar que buscará ganarse la mística que tiene el gimnasio de calle Entre Ríos.

Vóley: Normal 3, una "Escuela" con mucha mística que sueña con ser un club

Festejos de Central Córdoba y Argentino, que buscarán este sábado repetir.

Central Córdoba y Argentino, en los extremos en un sábado de máxima adrenalina

Nicolás Goitea, principal candidato a reemplazar a Bruno Cabrera en Newells, el domingo ante Unión.

Nicolás Goitea y Oscar Salomón: los dos candidatos a ocupar un lugar en la zaga central de Newell's

Las más leídas

Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

En vivo: Central ganó un partido clave en Junín, con los goles de Gastón Avila y dos hombres más

En vivo: Central ganó un partido clave en Junín, con los goles de Gastón Avila y dos hombres más

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newells

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newell's

Lo último

Di María: Cuando vuelve, uno sueña con estas cosas, pero no sabe si se van a cumplir

Di María: "Cuando vuelve, uno sueña con estas cosas, pero no sabe si se van a cumplir"

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

La 5ª Feria del Libro de Roldán convoca a los autores con un certamen de relatos

La 5ª Feria del Libro de Roldán convoca a los autores con un certamen de relatos

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

La policía encontró al animal y lo rescató a primera hora de la mañana para trasladarlo a la ciudad de Santa Fe
Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción
Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Por Miguel Pisano
La Región

Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Se derrumbó una casa precaria durante un incendio impactante en la zona noroeste
La Ciudad

Se derrumbó una casa precaria durante un incendio impactante en la zona noroeste

Guerra al ciberbullying: lanzan un programa integral de educación digital

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Guerra al ciberbullying: lanzan un programa integral de educación digital

Salud mental: especialistas de Rosario rechazan la modificación de la ley

Por Matías Petisce
La Ciudad

Salud mental: especialistas de Rosario rechazan la modificación de la ley

El comportamiento del arroz durante el almacenamiento poscosecha

El comportamiento del arroz durante el almacenamiento poscosecha

Las más leídas
Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

En vivo: Central ganó un partido clave en Junín, con los goles de Gastón Avila y dos hombres más

En vivo: Central ganó un partido clave en Junín, con los goles de Gastón Avila y dos hombres más

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newells

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newell's

El uno x uno de Central ante Sarmiento: El Gato que mostró las uñas para que el Canalla sueñe

El uno x uno de Central ante Sarmiento: El Gato que mostró las uñas para que el Canalla sueñe

Ovación
Newells vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Newell's vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newells vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Vóley: Normal 3, una Escuela con mucha mística que sueña con ser un club

Vóley: Normal 3, una "Escuela" con mucha mística que sueña con ser un club

Central Córdoba y Argentino, en los extremos en un sábado de máxima adrenalina

Central Córdoba y Argentino, en los extremos en un sábado de máxima adrenalina

Policiales
Entró a una barbería de zona sur y mató a un cliente: fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

Entró a una barbería de zona sur y mató a un cliente: fue condenado a 15 años de prisión

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newells

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newell's

Una pareja, que estaba junto a su bebé, fue detenida por robo de cables en zona sur

Una pareja, que estaba junto a su bebé, fue detenida por robo de cables en zona sur

La Ciudad
Se derrumbó una casa precaria durante un incendio impactante en la zona noroeste
La Ciudad

Se derrumbó una casa precaria durante un incendio impactante en la zona noroeste

Guerra al ciberbullying: lanzan un programa integral de educación digital

Guerra al ciberbullying: lanzan un programa integral de educación digital

Sábado con nubes antes de un nuevo alerta amarillo por tormentas

Sábado con nubes antes de un nuevo alerta amarillo por tormentas

Salud mental: especialistas de Rosario rechazan la modificación de la ley

Salud mental: especialistas de Rosario rechazan la modificación de la ley

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales
La ciudad

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales

Milei regresa a España a dos semanas de enfrentarse con Pedro Sánchez
Política

Milei regresa a España a dos semanas de enfrentarse con Pedro Sánchez

Reforma en seguridad sin acuerdo: Es una discusión ideológica, afirmó Angelini
Política

Reforma en seguridad sin acuerdo: "Es una discusión ideológica", afirmó Angelini

Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula
Política

Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula

Presupuesto 2027: el Gobierno de Santa Fe en el desafío de hacer más con los mismos recursos
Economía

Presupuesto 2027: el Gobierno de Santa Fe en el desafío de "hacer más con los mismos recursos"

Las Pymes, contra las cuerdas: reclaman leyes, alivio fiscal y un cambio de rumbo
Economía

Las Pymes, contra las cuerdas: reclaman leyes, alivio fiscal y un cambio de rumbo

Un chico de 14 años fue baleado en la cabeza y está en terapia intensiva
Policiales

Un chico de 14 años fue baleado en la cabeza y está en terapia intensiva

La Municipalidad pisa el acelerador con Uber y DiDi: Vamos a ir rápido
La Ciudad

La Municipalidad pisa el acelerador con Uber y DiDi: "Vamos a ir rápido"

Derribaron otro búnker de drogas y buscan identificar a sus responsables
Policiales

Derribaron otro búnker de drogas y buscan identificar a sus responsables

Le dio positivo el test de alcoholemia pero no se llevaron el auto porque no había grúas
La Ciudad

Le dio positivo el test de alcoholemia pero no se llevaron el auto porque no había grúas

Sin acuerdo: la interna en Unidos frenó otra vez la reforma en seguridad

Por Mariano D'Arrigo
Política

Sin acuerdo: la interna en Unidos frenó otra vez la reforma en seguridad

Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso
Policiales

Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso

Aleart y la legalización de Uber: Ganamos una batalla por la libertad de los rosarinos
La ciudad

Aleart y la legalización de Uber: "Ganamos una batalla por la libertad de los rosarinos"

Uber y DiDi en Rosario: qué cambia con la aprobación de las aplicaciones de transporte
La Ciudad

Uber y DiDi en Rosario: qué cambia con la aprobación de las aplicaciones de transporte

El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla
La Ciudad

El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla