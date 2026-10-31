Di María: "Cuando vuelve, uno sueña con estas cosas, pero no sabe si se van a cumplir"

El capitán de Central valoró el triunfo ante Sarmiento y destacó: "Hicimos nuestro trabajo y esperaremos a ver qué es lo que pasa con los demás partidos"

Ángel Di María no tuvo una buena noche desde lo futbolístico, al menos de esas que acostumbra mostrar fecha tras fecha, pero la felicidad del capitán canalla pasaba por otro lado, por esos tres puntos que viajaron de Junín a Rosario y que pusieron a Central nuevamente en lo más alto de la tabla anual, al menos hasta que jueguen Boca y Argentinos Juniors . “Cuando vuelve, uno sueña con estas cosas, pero no sabe si se van a cumplir” , tiró Fideo tras la victoria ante Sarmiento .

Su salida en los primeros minutos del complemento encendió las alarmas en el Canalla, por eso surgió la consulta para saber cómo estaba. “Desde lo físico estoy muerto. Otra vez empezó a molestarme del lado izquierdo . Me tocó salir, pero intentaré estar de la mejor manera”, comentó.

“Estoy muy contento. Uno, cuando vuelve, sueña con todas estas cosas, pero no sabe si se van a poder cumplir . La verdad es que es hermoso estar viviendo esto que nos está pasando. Se lo dije al grupo antes del partido, que estaba orgulloso de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es que Central siga creciendo y eso es lo más importante”, agregó Di María, quien nuevamente, al igual que en el partido ante Huracán, se detuvo a dialogar con la prensa.

El capitán y máximo referente auriazul apuntó que su gran satisfacción tiene que ver con que “Central está haciendo muy bien las cosas” en esto de la pelea por el primer puesto en la tabla anual, pero repartió elogios para los demás competidores. “También Boca, Argentinos Juniors, Vélez. Todos hicieron un gran año, todos estamos pelando por lo mismo y todos queremos lograr el título en la anual. Intentaremos hacer lo mejor. Nosotros hicimos nuestro trabajo y esperaremos a ver qué es lo que pasa con los demás partidos. Como ya dije, el que se lo lleve es porque lo terminará mereciendo”.

Video: La Capital/Héctor Rio.

En esto de que Central cumplió con la parte que le tocaba, Di María fue consultado sobre el superclásico entre Boca y River, si lo iba a seguir de cerca. “Seguramente se verá. Me gusta ver fútbol y me gusta ver los clásicos. Si estoy en casa lo voy a mirar”, dijo. Y agregó: “Los dos equipos tienen jugadores campeones del mundo y terribles equipos. Estoy seguro que va a ser un lindo partido y que gane el mejor”.

¿Y el lunes?

¿Y el lunes con el Bicho de La Paternal? “Argentinos está pasando un buen momento, está haciendo las cosas muy bien. Los cuatro que estamos ahí arriba, estamos desde principios de año y veremos qué pasa en estos partidos y nuestras expectativas de que se nos dé son altas. De todas formas dependerá de los demás”, advirtió el futbolista.

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Este gran triunfo que logró el Canalla en Junín fue justo un 30 de octubre, el día en el que Diego Armando Maradona cumpliría años. Fideo también recordó al Diez, ya que fue uno de sus entrenadores en la selección argentina.

En el día del cumpleaños de Diego

“Diego es lo más grande que hay. Que esté Leo, que esté Diego es algo muy especial para el argentino. Viví cosas hermosas con él y momentos inolvidables. Que hoy ya no esté es algo mu duro para todos, sobre todo para su familia. Nos dejó muchísimo y donde esté, seguramente la estará pasando bien. Me apoyó en lo que yo deseaba, que era seguir jugando en la selección. Siempre estoy pidiéndole cosas”, se explayó.