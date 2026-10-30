Una mala para Central: Ángel Di María salió lesionado en Junín

Ángel Di María pidió el cambio y salió con una molestia en el aductor izquierdo. Una baja importante que se sumó a otras que viene afectando al plantel de Central

Central viene llegando al final de la temporada con algunos dolores de cabeza en cuanto a lesiones importantes. Ya se quedó sin Federico Navarro, también se bajó Giovanni Cantizano, recién ahora pudo volver Axel Werner y en Junín el que debió salir con una molestia física fue el referente: Ángel Di María .

Todo venía normal en el segundo tiempo para Central y a los 10 minutos, bastante inusual en Jorge Almirón, llegó el primer cambiado que seguramente estaba consensuado. Franco Cervi, que disputó su primer partido de titular desde su regreso, dejó el césped para que entre Juan Giménez.

Pero apenas un par de minutos después, llegó la sorpresa. Di María directamente se sentó en la mitad de cancha, Andrés Merlos paró el juego e inmediatamente pidió el cambio, agotando una ventana.

DI MARÍA SALIÓ LESIONADO EN CENTRAL Fideo se tiró al piso y tuvo que salir reemplazado en el Canalla. En su lugar ingresó Julián Fernández. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/9CRgsGI9Dp

Cómo fue la lesión de Ángel Di María

Unos segundos antes, Di María pidió la pelota en mitad de cancha y lanzó un pelotazo al área para Campaz. Después de eso, directamente se sentó y no hubo más minutos en cancha. Y el que entró fue Julián Fernández.

Di María se sentó en el banco e inmediatamente le acercaron una bolsa de hielo que se aplicó en el aductor izquierdo.

Al gastar dos ventanas, en la siguiente Almirón metió dos cambios, Marco Ruben y Elías Verón por los amonestados Emanuel Coronel y Alan Rodríguez, y por lo tanto no pudo meter el quinto con 15 minutos por delante