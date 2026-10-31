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Dudas en Central: Gastón Ávila será evaluado por la patada que le dieron ante Sarmiento

El diagnóstico preliminar del futbolista canalla coincide con la jugada del golpe y la posterior expulsión de Santiago Salle en Junín

31 de octubre 2026 · 13:14hs
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Gastón Ávila metió un doblete en el estadio Eva Perón.

Foto: La Capital/Héctor Rio.

Gastón Ávila metió un doblete en el estadio Eva Perón.

Por segunda vez en tres partidos, Gastón Ávila metió un doblete y este viernes fue la gran figura de la victoria de Central ante Sarmiento de Junín. Aunque parecía una noche perfecta, los médicos canallas anunciaron que el defensor terminó golpeado y deberán evaluarlo para resolver la situación.

Según el comunicado del club, al Gato le quedaron secuelas de la patada que le dieron en el final del encuentro. La jugada fue una de las más relevantes del cotejo, ya que derivó en la expulsión de Santiago Salle cuando ya se había terminado el tiempo reglamentario.

Después del golpe, el exfutbolista de Boca y Ajax pudo continuar adentro de la cancha y el esfuerzo clave. Unos minutos más tarde, el zaguero se puso el traje de goleador y logró dar vuelta el resultado con un zurdazo adentro del área.

¿Qué lesión tiene Gastón Ávila?

De acuerdo al parte oficial, Ávila sufrió un traumatismo directo en el tobillo derecho. El diagnóstico coincide con la jugada por la que Salle recibió la tarjeta roja tras la intervención del VAR para revisar la amonestación del árbitro principal Andrés Merlos.

El futbolista de Sarmiento se tiró al piso para tratar de sacarle la pelota a su rival, pero acabó por darle una patada muy fuerte. Previamente, el referí ya había echado a Renzo Orihuela, de modo que el equipo de Facundo Sava terminó el encuentro con dos futbolistas menos.

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Por su parte, Ávila ya había igualado el marcador en la etapa inicial y volvió a convertir en tiempo adicional. Su segundo gol llegó después de un pelotazo frontal de Ignacio Ovando y un movimiento para rematar de zurda hacia el palo opuesto del arco de Thyago Ayala.

El Gato ya había metido un doblete de visitante ante Atlético Tucumán y es el segundo máximo anotador auriazul en el Torneo Clausura 2026. Actualmente esuma cinco tantos y sólo lo supera el capitán Ángel Di María, que metió seis.

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