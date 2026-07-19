La otra estrella de España que tiene una foto con Messi cuando era niño, aunque él no la quería

"Lo siento, Leo", dijo el futbolista al recordar las circunstancias en que le tomaron la fotografía contra su voluntad.

"Lo siento, Leo", dijo el futbolista al recordar las circunstancias en que le tomaron la fotografía contra su voluntad.

Argentina y España se enfrentan en Nueva York para definir el título del Mundial 2026. En la cancha estarán frente a frente Lionel Messi y Lamine Yamal, el mejor jugador de la historia y otro que está llamado a ser una gran estrella en los próximos años.

Messi y Yamal tienen algo en común: el club Barcelona. Y ambos guardan además en su colección una foto que ya se hizo célebre: la tomaron cuando el español era apenas un bebé y el rosarino ya era una estrella del equipo catalán. En estos días de Mundial, la foto volvió a dar la vuelta al globo, como ya había sucedido tiempo atrás.

Pero hay otro jugador de España que estará presente en la final que también tiene una fotografía con Messi cuando era chico. Y no es cualquier futbolista: se trata de Dani Olmo, una de las figuras del equipo ibérico. Quien, por otra parte, también pertenece al Barcelona.

El mismo Olmo contó la historia de la foto. Y lo curioso es que dijo que en ese momento no tenía el más mínimo interés en fotografiarse con Messi. "Lo siento, Leo", expresó en su relato sobre aquella imagen.

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El recuerdo de Dani Olmo sobre la foto con Messi

Esto es lo que dijo Olmo sobre la foto:

"Una vez, antes de que yo siquiera me uniera a La Masia, acompañé a mi padre mientras él dirigía un partido en Castelldefels. Tenía ocho años.

Estaba jugando felizmente solo con un balón, cuando alguien —creo que era un amigo de mi padre— se acercó y me dijo: ¡Oye, Dani, ven aquí! No vas a creer esto. ¡Vas a tenerte una foto con Lionel Messi!.

Aparentemente, Messi tenía un amigo jugando en el partido de Castelldefels y había bajado a verlo.

Guau, ¿Messi, verdad? ¿En Castelldefels? ¿Qué niño no querría una foto con él?

¡Pues yo!

Estaba como: "No, gracias. Estoy bien. ¡Quiero seguir jugando! Es solo una foto, ¿verdad?".

Pero, contra mi voluntad, me pusieron al lado de Messi y tomaron la foto. Ni siquiera le dije nada. Solo esperé el clic y luego volví a mi balón, como si le estuviera haciendo un favor.

Al final, tengo que decir que me alegro de que me obligaran, porque todavía tengo esa foto enmarcada en casa. En ese momento, sin embargo, no estaba feliz de que interrumpieran mi valioso tiempo de juego —ni siquiera por un ícono.

Pero supongo que ilustra justo cuánto amaba el balón.

Ni siquiera Messi era una distracción. Lo siento, Leo".