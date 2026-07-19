Milei dijo que será feriado el día que la selección elija para festejar el subcampeonato

El presidente llamó a "tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores"

Tras la caída en la final del Mundial 2026, los rosarinos celebraron a la selección y a Messi.

El presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó que declarará feriado nacional por los festejos del subcampeonato de Argentina en el Mundial, aunque aún no está definida la fecha, que deberá ser elegida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó Milei en su cuenta de X (ex-Twitter).

Milei ya había utilizado las redes sociales para destacar el trabajo de la selección argentina en el Mundial 2026. "Muchas gracias, jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", publicó el mandatario.

También en declaraciones radiales destacó que “hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores” y recordó que el equipo argentino alcanzó tres finales en los últimos cuatro mundiales. “Es extraordinario. Nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo”, sostuvo.

“Estoy infinitamente agradecido por la tarea enorme que han hecho y por lo alto que han dejado el valor de los argentinos, dejando en claro que los argentinos no nos rendimos nunca, ni hasta el último segundo. Argentina nunca se rinde”, manifestó en Radio Mitre.