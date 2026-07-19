La Capital | Ovación | feriado

Milei dijo que será feriado el día que la selección elija para festejar el subcampeonato

El presidente llamó a "tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores"

19 de julio 2026 · 22:57hs
Google Seguir a La Capital en Google
Tras la caída en la final del Mundial 2026

Marcelo Bustamante / La Capital

Tras la caída en la final del Mundial 2026, los rosarinos celebraron a la selección y a Messi.

El presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó que declarará feriado nacional por los festejos del subcampeonato de Argentina en el Mundial, aunque aún no está definida la fecha, que deberá ser elegida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó Milei en su cuenta de X (ex-Twitter).

>> Leer más: "Muchas gracias, jugadores": el presidente Milei celebró a la selección argentina

Milei ya había utilizado las redes sociales para destacar el trabajo de la selección argentina en el Mundial 2026. "Muchas gracias, jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", publicó el mandatario.

También en declaraciones radiales destacó que “hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores” y recordó que el equipo argentino alcanzó tres finales en los últimos cuatro mundiales. “Es extraordinario. Nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo”, sostuvo.

“Estoy infinitamente agradecido por la tarea enorme que han hecho y por lo alto que han dejado el valor de los argentinos, dejando en claro que los argentinos no nos rendimos nunca, ni hasta el último segundo. Argentina nunca se rinde”, manifestó en Radio Mitre.

Noticias relacionadas
Con la modificación en la normativa de feriados, se acerca un nuevo fin de semana largo y Rosario podría ser elegida como un destino para visitantes de todo el país  

¿Hoy es feriado o día no laborable?

muchas gracias, jugadores: el presidente milei celebro a la seleccion argentina

"Muchas gracias, jugadores": el presidente Milei celebró a la selección argentina

Lionel Messi en el Mundial 2026 y Diego Maradona en el Mundial 1990. Final con llanto para un enorme subcampeón.

De Maradona y Bilardo a Messi y Scaloni, finales mundialistas que se parecieron bastante

Lionel Scaloni arrancó la conferencia con firmeza, pero debió cortarla antes de lo previsto por no poder contener el llanto.

Scaloni rompió en llanto, se fue de la conferencia y abrió interrogantes acerca de su futuro

Ver comentarios

Las más leídas

Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Final caliente tras el título de España: Paredes agarró del cuello a Eric García

Final caliente tras el título de España: Paredes agarró del cuello a Eric García

Lo último

La economía vuelve al centro de la escena: crecen las dudas sobre el frente fiscal

La economía vuelve al centro de la escena: crecen las dudas sobre el frente fiscal

El tiempo en Rosario: lunes con chances de lloviznas antes de los chaparrones

El tiempo en Rosario: lunes con chances de lloviznas antes de los chaparrones

Milei dijo que será feriado el día que la selección elija para festejar en Argentina

Milei dijo que será feriado el día que la selección elija para festejar en Argentina

Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

El exsoldado combatiente de Malvinas falleció este sábado a los 63 años. Este domingo una multitud lo despidió entre lágrimas y orgullo
Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Por Mila Kobryn
Milei dijo que será feriado el día que la selección elija para festejar en Argentina
Mundial 2026

Milei dijo que será feriado el día que la selección elija para festejar en Argentina

Te amamos para siempre: el posteo de la selección tras el llanto de Messi
Mundial 2026

"Te amamos para siempre": el posteo de la selección tras el llanto de Messi

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones
Información General

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario
Policiales

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Final caliente tras el título de España: Paredes agarró del cuello a Eric García
Mundial 2026

Final caliente tras el título de España: Paredes agarró del cuello a Eric García

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Final caliente tras el título de España: Paredes agarró del cuello a Eric García

Final caliente tras el título de España: Paredes agarró del cuello a Eric García

La provocación de un diario de Barcelona contra Messi: Una triste despedida de un Mundial

La provocación de un diario de Barcelona contra Messi: "Una triste despedida de un Mundial"

Ovación
Muchas gracias, jugadores: el presidente Milei celebró a la selección argentina
Mundial 2026

"Muchas gracias, jugadores": el presidente Milei celebró a la selección argentina

Muchas gracias, jugadores: el presidente Milei celebró a la selección argentina

"Muchas gracias, jugadores": el presidente Milei celebró a la selección argentina

De Maradona y Bilardo a Messi y Scaloni, finales mundialistas que se parecieron bastante

De Maradona y Bilardo a Messi y Scaloni, finales mundialistas que se parecieron bastante

Scaloni rompió en llanto, se fue de la conferencia y abrió interrogantes acerca de su futuro

Scaloni rompió en llanto, se fue de la conferencia y abrió interrogantes acerca de su futuro

Policiales
Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario
Policiales

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con chances de lloviznas antes de los chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con chances de lloviznas antes de los chaparrones

Pese a la derrota, una multitud copó el Monumento para homenajear a Messi y a la selección

Pese a la derrota, una multitud copó el Monumento para homenajear a Messi y a la selección

Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Entre lágrimas y abrazos, la despedida de Rubén Rada reunió a la familia malvinera

Comenzó el velatorio de Rubén Rada, histórico referente de los ex combatientes de Malvinas

Comenzó el velatorio de Rubén Rada, histórico referente de los ex combatientes de Malvinas

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual
Información General

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual

El gobierno le respondió a Lionel Messi con un tiro por elevación
Política

El gobierno le respondió a Lionel Messi con un tiro por elevación

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años
La Ciudad

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses

Por Redaccion Comercial
Turismo

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Ovación

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive
Economía

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina
La Ciudad

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña
La Ciudad

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña

¿Quién mató a Eduardo Trasante?: el misterio sigue a seis años del crimen
Policiales

¿Quién mató a Eduardo Trasante?: el misterio sigue a seis años del crimen

El video de Messi haciendo jueguitos en el Coloso al ritmo de Maradó, Maradó
Ovación

El video de Messi haciendo jueguitos en el Coloso al ritmo de "Maradó, Maradó"

Repudian los festejos de la directora del Ballet del Colón con la bandera española
Zoom

Repudian los festejos de la directora del Ballet del Colón con la bandera española

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo
La Ciudad

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo

Prohibición judicial inédita: una joven no podrá salir a festejar tras la final
La Región

Prohibición judicial inédita: una joven no podrá salir a festejar tras la final

Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente
Policiales

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente