Argentina vs. España: Lisandro Martínez fue amonestado y tres minutos después salió lesionado

Argentina y España igualan 0 a 0 al final del primer tiempo y para el equipo de Lionel Scaloni la incidencia más importante fue la salida de Lisandro Martínez cuando se jugaban 44 minutos. El central argentino fue sustituido por Nicolás Otamendi.
El central argentino fue sustituido por Nicolás Otamendi. Argentina sufrió el primer tiempo de la final del Mundial 2026
Argentina y España igualan 0 a 0 al final del primer tiempo y para el equipo de Lionel Scaloni la incidencia más importante fue la salida de Lisandro Martínez cuando se jugaban 44 minutos. El central argentino fue sustituido por Nicolás Otamendi.
La primera etapa de la final del Mundial 2026 fue complicada para Argentina, ya que España se adueñó de la pelota y manejó casi a voluntad el partido. La selección se limitó a defender, cometió errores, estuvo imprecisa y no creó ni una sola ocasión de gol.
Leer más: La otra estrella de España que tiene una foto con Messi cuando era niño, aunque él no la quería
A los 41, Lisandro Martínez vio la tarjeta amarilla por agarrar desde atrás a un rival. Y tres minutos después, el central se tiró al suelo, quejándose de una molestia. Enseguida pidió el cambio y Scaloni mandó a la cancha a Otamendi.
No quedó claro cuál fue el problema físico del entrerriano del Manchester United, aunque todo parece indicar que se trató de un problema muscular. Con el ingreso de Otamendi, Argentina juega ahora con la misma dupla central que disputó la final de Qatar 2022 ante Francia: Romero-Otamendi.
Cientos de rosarinos coparon la explanada de San Martín y San Juan para alentar a la selección argentina frente a la pantalla gigante. El fan fest fue elegido por la FIFA y Fox como uno de los puntos de la transmisión internacional desde la ciudad de Lionel Messi.