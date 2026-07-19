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Argentina vs. España: Lisandro Martínez fue amonestado y tres minutos después salió lesionado

El central argentino fue sustituido por Nicolás Otamendi. Argentina sufrió el primer tiempo de la final del Mundial 2026

19 de julio 2026 · 17:11hs
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Lisandro Martínez salió lesionado a los 44 minutos del primer tiempo que Argentina iguala 0 a 0 con España. Tres minutos antes lo habían amonestado.

Lisandro Martínez salió lesionado a los 44 minutos del primer tiempo que Argentina iguala 0 a 0 con España. Tres minutos antes lo habían amonestado.

Argentina y España igualan 0 a 0 al final del primer tiempo y para el equipo de Lionel Scaloni la incidencia más importante fue la salida de Lisandro Martínez cuando se jugaban 44 minutos. El central argentino fue sustituido por Nicolás Otamendi.

La primera etapa de la final del Mundial 2026 fue complicada para Argentina, ya que España se adueñó de la pelota y manejó casi a voluntad el partido. La selección se limitó a defender, cometió errores, estuvo imprecisa y no creó ni una sola ocasión de gol.

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Amarilla y lesión de Lisandro Martínez

A los 41, Lisandro Martínez vio la tarjeta amarilla por agarrar desde atrás a un rival. Y tres minutos después, el central se tiró al suelo, quejándose de una molestia. Enseguida pidió el cambio y Scaloni mandó a la cancha a Otamendi.

No quedó claro cuál fue el problema físico del entrerriano del Manchester United, aunque todo parece indicar que se trató de un problema muscular. Con el ingreso de Otamendi, Argentina juega ahora con la misma dupla central que disputó la final de Qatar 2022 ante Francia: Romero-Otamendi.

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