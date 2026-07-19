Comenzó la fiesta de la gran final en Nueva York y los argentinos están en vilo en el estadio

Argentina juega ante España a las 16 por la final del Mundial. El MetLife de Nueva York abrió sus puertas y los hinchas albicelestes son pura pasión

Los hinchas argentinos entran al MetLife de Nueva York donde se jugará la final del Mundial.

Comenzó a jugarse la final del Mundial en el estadio de las afueras de Nueva York. Máxima adrenalina se respira en las inmediaciones y los hinchas comienzan a copar los accesos a las tribunas . Argentina y España chocan a las 16 para definir al nuevo monarca de la Copa más preciada por todos. Color, pasión y tensión es la combinación de esta locura que enmarca a esta verdadera finalisima.

Bajo un sol ardiente desde muy temprano todos los caminos de la Gran Manzana conducen al MetLife de Nueva York-New Yersey. Una estructura que impacta desde varios kilómetros de distancia. Y cuando abrió las puertas cerca del mediodía comenzaron a poblarse las butacas de fanáticos procedentes de todas las nacionalidades.

Los primeros en llegar fueron los voluntarios, trabajadores de seguridad, artistas y trabajadores de prensa, en un verdadera madeja de idiomas, culturas y ganas de que se viva la gran fiesta del futbol mundial.

Máxima expectativa en Nueva York

Está todo listo para que se viva un partido de altísima tensión. Camisetas argentinas y españolas copan la escena y comenzaron los cánticos. El ingreso se hace muy lento por la multitud que colapsó el tránsito en las inmediaciones.

Todos quieren ver a la final y lo que será el último partido de Lionel Messi en los Mundiales. La fiesta en Nueva York ya comenzó y el estadio es un verdadero crisol de culturas y pasión