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Argentina tiene equipo confirmado: qué sorpresa metió Scaloni para la final contra España

El técnico albiceleste dispuso tres modificaciones respecto a la semi ante Inglaterra. Un histórico y pieza clave se queda afuera de los once

19 de julio 2026 · 14:31hs
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Lionel Scaloni definió los once de Argentina que irán desde el arranque en busca del bicampeonato.

Lionel Scaloni definió los once de Argentina que irán desde el arranque en busca del bicampeonato.
Nico González es uno de los tres que se mete en el equipo de Argentina para la final ante España

Nico González es uno de los tres que se mete en el equipo de Argentina para la final ante España

Argentina está ante una chance histórica de ser bicampeona del mundo y para ello el entrenador Lionel Scaloni definió los once que irán contra España en la gran final que se disputará en el estadio MetLife de Nueva York. Serán tres cambios los que realizará el DT para este trascendental partido.

Tras la confirmación del equipo por parte de Scaloni se hizo visible una gran sorpresa, algo que no tenía en los planes: la salida del volante central Leandro Paredes. No se sabe si el jugador de Boca se queda afuera por una decisión táctica o si por algún problema físico.

El elegido por el técnico para meterse entre los once es Nicolás González, un jugador con características netamente ofensivas, que fue siempre una alternativa desde el banco. De esta forma, el anillo central se repartirá entre Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Cambia en la banda derecha

Los otros dos cambios que tendrá el equipo son los que se imaginaban. Uno en el lateral derecho y el restante en el mediocampo, por el mismo carril.

Nico González es uno de los tres que se mete en el equipo de Argentina para la final ante España

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Gonzalo Montiel se mete en el equipo en lugar de un Nahuel Molina al que las cosas en este Mundial no le salieron del todo bien y que en la semifinal contra Inglaterra no tuvo una buena actuación.

Mientras, quien regresa es un histórico: Rodrigo De Paul. El volante de Inter Miami se había quedado afuera ante los ingleses, pero en esta ocasión Scloni optó por la experiencia, por eso toma la posta de Giuliano Simeone.

Los once de Argentina

Así, los once de Argentina que irán desde el arranque en busca del bicampeonato son: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagiafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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