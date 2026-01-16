La Capital | Ovación | básquet

Básquet: Náutico perdió en la Liga Femenina en Córdoba, pero este viernes tiene revancha

Náutico cayó 63 a 45 en la Liga Femenina de Básquet contra Hindú en Córdoba y sumó su sexta derrota consecutiva en condición de visitante

16 de enero 2026 · 15:05hs
Las chicas de Náutico tras su derrota en Córdoba juegan este viernes nuevamente en la Liga Femenina de Básquet.

Las chicas de Náutico tras su derrota en Córdoba juegan este viernes nuevamente en la Liga Femenina de Básquet.

La acción de los equipos rosarinos en los torneos nacionales no para. El equipo femenino de Náutico comenzó el 2026 con una derrota como visitante en la Liga Femenina de Básquet ante Hindú de Córdoba y este viernes jugará en esa provincia contra Instituto. Luego tendrán una serie de cinco partidos consecutivos en condición de local.

Derrota del femenino de Náutico

Náutico Sportivo Avellaneda tuvo su primera presentación oficial en el año. Y fue con una derrota por 63 a 45 contra Hindú de Córdoba.

Según lo informado por el club local, el equipo cordobés mostró solidez defensiva, variantes ofensivas y una rotación que le permitió sostener la intensidad a lo largo de todo el partido.

Desde el inicio, Hindú impuso su ritmo, manejando los tiempos del juego y construyendo una ventaja progresiva. La presión defensiva y el control del rebote fueron claves para limitar las opciones del conjunto rosarino y marcar diferencias ya desde la primera mitad.

En el plano ofensivo, la gran figura de la noche fue Valentina Galfrascoli, máxima anotadora del partido con 21 puntos, liderando el goleo local con personalidad y efectividad. A su aporte se sumaron Milagros Niz y Aylen Valdez, ambas con 15 puntos, consolidando un ataque repartido y difícil de contener. Además, Flores aportó 7 puntos desde la pintura y Malvina D'Agostino sumó 5, completando un funcionamiento colectivo sólido.

Leer más: Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Por el lado de Náutico Sportivo Avellaneda, la principal referencia ofensiva fue Sofía González, quien terminó como máxima anotadora de su equipo con 11 puntos. También colaboraron Medrick con 9, Tamietti con 7, Sáez con 6 y Morell con 5, aunque el equipo nunca logró encontrar continuidad para ponerse en partido.

Con el correr de los cuartos, Hindú sostuvo la diferencia con orden, buena circulación de balón y firmeza defensiva, cerrando un triunfo que reafirma su fortaleza como local y su identidad de equipo. La victoria no solo suma en la tabla, sino que consolida una idea de juego basada en el compromiso colectivo, la intensidad y la confianza en la rotación.

El equipo rosarino no pudo contar con Guadalupe Castelnuovo, Julia Peralta y Catalina Creolani, quienes tampoco jugarán este viernes por la noche cuando se midan con Instituto como visitante desde las 21 en el estadio Ángel Sandrín.

Noticias relacionadas
Franco Vázquez vuelve de Italia para jugar en Belgrano, el primer rival de Central en el torneo Apertura 2026.

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

La admiración de Roger Federer a Lionel Messi

Roger Federer expresó su fanatismo por Lionel Messi: "Espero que tenga el final que quiere para su carrera"

Matías Cóccaro y Bruno Cabrera fueron presentados como refuerzos de Newells.

Cóccaro y Cabrera resaltaron "la pasión y la exigencia de jugar en Newell's" y palpitaron el clásico

El Colo Ramírez entrena en Bella Vista mientras espera cerrar su regreso a Newells.

La otra carta del ataque de Newell's: qué pasará con el futuro del Colo Ramírez

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Lo último

Básquet: Náutico perdió en la Liga Femenina en Córdoba, pero este viernes tiene revancha

Básquet: Náutico perdió en la Liga Femenina en Córdoba, pero este viernes tiene revancha

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

¿Moda o salud? Para qué sirven las tiras nasales virales en redes sociales

¿Moda o salud? Para qué sirven las tiras nasales virales en redes sociales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance: cuándo estará lista

La obra de Piñero avanza a paso firme. Pullaro recorrió el predio de la cárcel y afirmó que permitirá aislar a los presos más violentos

La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance: cuándo estará lista
Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
POLICIALES

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Región

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
Salud

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Un ex-Central al que le fue muy mal en su paso por River jugará en un grande del fútbol de Brasil

Ovación
El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia
OVACIÓN

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

Roger Federer expresó su fanatismo por Lionel Messi: Espero que tenga el final que quiere para su carrera

Roger Federer expresó su fanatismo por Lionel Messi: "Espero que tenga el final que quiere para su carrera"

Cóccaro y Cabrera resaltaron la pasión y la exigencia de jugar en Newells y palpitaron el clásico

Cóccaro y Cabrera resaltaron "la pasión y la exigencia de jugar en Newell's" y palpitaron el clásico

Policiales
La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance: cuándo estará lista
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance: cuándo estará lista

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

La Ciudad
Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves
LA CIUDAD

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos
Ovación

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

Por Guillermo Ferretti
Ovación

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral
Politica

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin
POLICIALES

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país
Economía

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero
La Ciudad

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos de maltratos
La Región

Clausuraron un jardín maternal tras la viralización de videos de maltratos

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán
La Región

Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Fray Luis Beltrán

Avance de la IA entre los chicos: dos de cada tres la usan en la escuela
Información General

Avance de la IA entre los chicos: dos de cada tres la usan en la escuela

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada
Información General

La Sagrada Familia de Barcelona ya está a un paso de quedar casi terminada

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica
Economía

La mesa regional de la producción alertó sobre la crisis económica