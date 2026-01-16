Básquet: Náutico perdió en la Liga Femenina en Córdoba, pero este viernes tiene revancha

Náutico cayó 63 a 45 en la Liga Femenina de Básquet contra Hindú en Córdoba y sumó su sexta derrota consecutiva en condición de visitante

Las chicas de Náutico tras su derrota en Córdoba juegan este viernes nuevamente en la Liga Femenina de Básquet.

La acción de los equipos rosarinos en los torneos nacionales no para. El equipo femenino de Náutico comenzó el 2026 con una derrota como visitante en la Liga Femenina de Básquet ante Hindú de Córdoba y este viernes jugará en esa provincia contra Instituto. Luego tendrán una serie de cinco partidos consecutivos en condición de local.

Náutico Sportivo Avellaneda tuvo su primera presentación oficial en el año. Y fue con una derrota por 63 a 45 contra Hindú de Córdoba.

Según lo informado por el club local, el equipo cordobés mostró solidez defensiva, variantes ofensivas y una rotación que le permitió sostener la intensidad a lo largo de todo el partido.

Desde el inicio, Hindú impuso su ritmo, manejando los tiempos del juego y construyendo una ventaja progresiva. La presión defensiva y el control del rebote fueron claves para limitar las opciones del conjunto rosarino y marcar diferencias ya desde la primera mitad.

En el plano ofensivo, la gran figura de la noche fue Valentina Galfrascoli, máxima anotadora del partido con 21 puntos, liderando el goleo local con personalidad y efectividad. A su aporte se sumaron Milagros Niz y Aylen Valdez, ambas con 15 puntos, consolidando un ataque repartido y difícil de contener. Además, Flores aportó 7 puntos desde la pintura y Malvina D'Agostino sumó 5, completando un funcionamiento colectivo sólido.

Por el lado de Náutico Sportivo Avellaneda, la principal referencia ofensiva fue Sofía González, quien terminó como máxima anotadora de su equipo con 11 puntos. También colaboraron Medrick con 9, Tamietti con 7, Sáez con 6 y Morell con 5, aunque el equipo nunca logró encontrar continuidad para ponerse en partido.

Con el correr de los cuartos, Hindú sostuvo la diferencia con orden, buena circulación de balón y firmeza defensiva, cerrando un triunfo que reafirma su fortaleza como local y su identidad de equipo. La victoria no solo suma en la tabla, sino que consolida una idea de juego basada en el compromiso colectivo, la intensidad y la confianza en la rotación.

El equipo rosarino no pudo contar con Guadalupe Castelnuovo, Julia Peralta y Catalina Creolani, quienes tampoco jugarán este viernes por la noche cuando se midan con Instituto como visitante desde las 21 en el estadio Ángel Sandrín.