La nadadora expulsada por Paraguay confesó que quiere representar a Estados Unidos

En su cuenta de Instagram, Alonso desmintió esta información. " Nunca me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten", contó.

"Me amenazan con un comunicado"

“Me amenazan con que van a subir un comunicado, con que yo me voy a ir por universalidad. Si yo sustento mi deporte es gracias a mis sponsors, me quieren humillar y decir «no es la gran cosa que te vayas por universalidad» y tipo nunca ninguna mujer paraguaya hizo marca para los Juegos Olímpicos, y que me digan eso y encima yo estoy a un segundo que no es nada", se quejó la paraguaya apuntando contra su comité olímpico.

"En vez de apoyar y decir «pucha, confiamos en los deportistas», no, dicen «vos te vas por universalidad, ni nos importa», por eso no da gusto representar a Paraguay y si es por mí volvería a la universidad”, sentenció.