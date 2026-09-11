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La magia de Monza desapareció en el primer día en Madrid y Franco Colapinto terminó atrás

Franco Colapinto y los Alpine no tuvieron un buen viernes en el estreno de Madring y perdieron el protagonismo que traían de Monza

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

11 de septiembre 2026 · 12:57hs
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El 43 siempre avanti. Franco Colapinto

El 43 siempre avanti. Franco Colapinto, y toda la Fórmula 1, estrenó el asfalto del callejero de Madrid.

Franco Colapinto no cerró un buen viernes en el nuevo circuito de Madrid. Los Alpine llegaban dulces de Monza pero la magia desapareció y todo volvió a como era entonces. El argentino quedó 15° y encima a casi un segundo del francés, que fue 11°.

Las primeras sensaciones para Alpine y Colapinto en Madrid fueron que volvieron a una realidad más incómoda. Es que se parecieron a los de antes de las actualizaciones.

Por ejemplo, hasta la piña que lo dejó afuera, Arvid Lindblad con el Racing Bulls estuvo muy adelante. Demasiado. Y hasta Yuki Tsunoda los superó. Y los Audi volvieron a estar a la par. Inclusive los Haas estuvieron en sintonía, ambos por delante de Colapinto.

Se sabía que en Monza, dónde prima la velocidad y los autos van más descargados, Alpine tendría ventaja. Pero en el semi urbano de Madring la perdió y le costó encontrar el lugar.

Por supuesto, falta la última práctica, de este circuito no había referencias y se puede mejorar. Pero no empezaron bien pisados.

>>Leer más: Madrid se estrena en la Fórmula 1: el desafío que tendrán Colapinto y Alpine en España

Qué pasó en la FP2 en Madrid

Los Alpine está vez salieron de entrada a pista y todo el mundo lo hizo igual que en la FP1, con gomas medias, muchas vueltas seguidas y con mejores tiempos de entrada a los de la primera tanda.

Colapinto y Gasly se repartieron los tiempos, y esa primera media hora Gasly finalizó 188 milésimas por delante. Terminaron 14 y 16, lejos, a más de dos segundos.

El argentino fue el primero en poner gomas blandas y aunque mejoró unas décimas no fue un buen tiempo. De hecho se quejó de que el auto estaba muy rígido, por lo que paró en boxes y le tocaron el ala delantera.

Pero al salir de boxes, llegó la bandera roja por la primera piña de Madrid, la de Lindblad, que hasta ahí fue siempre el mejor del resto con el cuarto puesto.

Justo antes de que eso ocurriera, Gasly marcó su tiempo y bajó bastante, a 1,2s de Antonelli, por cierto lejos todavía pero ya en el top ten. Pero casi un segundo más rápido que el argentino.

>>Leer más: Franco Colapinto vivió todas las emociones en Monza peleando con los grandes, lloró y sumó

El accidente que consumió tiempo evitó toda posibilidad de mejorar (excepto Tsunoda que superó a Gasly), Colapinto volvió a calzar las medias usadas y los tiempos se fueron para arriba irremediablemente.

Colapinto finalizó a 2,224s de Antonelli y Gasly a 1,297s.

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