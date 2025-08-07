La Capital | Ovación | Newell's

La llegada de Luis Díaz a Newell's quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

Si bien Envigado había oficializado el traspaso del jugador y estaba por viajar a Rosario, en las últimas horas surgió una traba que frenó el acuerdo

Luis Castro

Por Luis Castro

7 de agosto 2025 · 09:30hs
Luis Ángel Díaz sigue esperando la confirmación de su pase a Newells.

Luis Ángel Díaz sigue esperando la confirmación de su pase a Newell's.

La llegada de Luis Ángel Díaz sumó un nuevo capítulo que generó incertidumbre sobre su llegada a Newell's. Después que desde Colombia el propio club Envigado hubiera oficializado el arribo del jugador al Parque, en las últimas horas surgió una diferencia que estaría vinculada a lo económico, un freno al traspaso. Ahora todo dependerá de la Lepra, que seguramente buscará recuperar la negociación con el fin de ponerle coto a la situación y quedarse con el futbolista.

El acuerdo al que habían llegado las entidades era la compra del setenta por ciento de la ficha y un contrato de 3 años para el extremo, aunque sin especificar cifras. El cafetero hizo fuerza para llegar a Newell's, se mostró entusiasmado e incluso confesó que había hablado con el propio Cristian Fabbiani. A la vez, avisó que tenía lista la valija para emprender el viaje hacia Rosario, más aún después de que su club anunciara el traspaso, no así Newell's.

"Envigado Fútbol Club informa que ha llegado a un acuerdo con el Club Atlético Newell’s para la transferencia del jugador Luis Ángel Díaz, extremo, de 21 años, nacido en Apartadó, Antioquia. Luis Ángel, quien se formó en nuestra cantera desde los 12 años y debutó profesionalmente en 2022, ha sido una pieza clave en el ataque del equipo durante las últimas temporadas, destacándose por su velocidad, desequilibrio y crecimiento constante dentro del terreno de juego", publicó Envigado hace un par de días.

>>Leer más: Newell's en la mira: qué dijo Luis Ángel Díaz sobre la posibilidad de ser refuerzo

Y cerró: "El jugador viajará en los próximos días a la ciudad de Rosario para realizarse los exámenes médicos pertinentes, paso previo a la firma de su nuevo contrato con la institución argentina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnvigadoFC/status/1952889004107461011&partner=&hide_thread=false

Sin anuncios en el Parque

En el medio de todo esto, Newell's permaneció en silencio y no se expresó al respecto, algo que llamó la atención. Y, encima, en las últimas horas desde Colombia surgió la novedad de que por esas horas el pase estaba frenado por "cambios en las condiciones de pago".

La idea del futbolista era estar en la ciudad entre hoy y mañana con el fin de comenzar a entrenar y ponerse a disposición del Ogro. Ahora dependerá de las charlas entre los dirigentes con el fin de destrabar la operación.

Noticias relacionadas
Los pibes de Newells festejaron en el predio de Bella Vista.

Newell's: los pibes rojinegros ganaron otra vez y siguen trepando en su zona

Cuando todo indicaba que el Pipa Benedetto, el principal refuerzo rojinegro, iba a poder realizar su presentación frente a Central Córdoba, en el Coloso, una nueva molestia trastocó todo lo programado.  

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Darío Benedetto no convierte un gol desde hace casi un año y medio y además arrastra una serie de lesiones musculares.

Las dos rachas negativas que Darío Benedetto todavía no puede dejar atrás desde que llegó a Newell's

Rodrigo Rey también defendió el arco de Godoy Cruz. Fue campeón con Newells en 2013.

Integró el plantel campeón con Newell's en 2013 y ahora repudió un veto del presidente Javier Milei

Ver comentarios

Las más leídas

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Nazareno Funez: Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newells

Nazareno Funez: "Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newell's"

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Lo último

Newells vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Salas de escape: un negocio lúdico que promete buena rentabilidad

Salas de escape: un negocio lúdico que promete buena rentabilidad

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?

Votación santafesina dividida en la media sanción a la ley de financiamiento de universidades públicas y la emergencia en pediatría para asegurar partidas
¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y las universidades?
Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia
La Ciudad

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano
La Ciudad

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos
La Ciudad

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Nazareno Funez: Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newells

Nazareno Funez: "Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newell's"

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Tuvo un paso fugaz por Newells: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Tuvo un paso fugaz por Newell's: en su nuevo club lo presentaron a la mañana y a la noche hizo un golazo

Ovación
La llegada de Luis Díaz a Newells quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

Por Luis Castro
Ovación

La llegada de Luis Díaz a Newell's quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

La llegada de Luis Díaz a Newells quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

La llegada de Luis Díaz a Newell's quedó en un impasse: ¿cuáles son los motivos?

El dato que presagia que Central y Atlético Tucumán se sacarán chispas en el cruce del sábado

El dato que presagia que Central y Atlético Tucumán se sacarán chispas en el cruce del sábado

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Policiales
Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Lo condenaron por ordenar un crimen por videollamada desde prisión

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

La Ciudad
San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano
La Ciudad

San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
Economía

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: las Panteritas U21, con impronta rosarina para el Mundial de Indonesia

Una influencer santafesina se defiende: No fui parte del atentado a Cristina
Política

Una influencer santafesina se defiende: "No fui parte del atentado a Cristina"

Julieta Prandi dio un testimonio desgarrador en el juicio contra su expareja
Información General

Julieta Prandi dio un testimonio "desgarrador" en el juicio contra su expareja

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral
Información General

Pullaro: la propuesta de incremento salarial para los estatales será semestral

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse
Ovación

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario
Política

Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija
Policiales

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario
La Ciudad

Agosto, una pantalla de atracción cósmica para mirar el cielo en Rosario

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación
Economía

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega
La Ciudad

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega

Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto
La Ciudad

Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Por Facundo Borrego
Política

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste
Policiales

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati
Policiales

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid
Salud

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos
La Ciudad

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos

Pullaro: De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente
Política

Pullaro: "De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente"

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste
Información general

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste