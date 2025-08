Nazareno Funez: "Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newell's"

"Me encontré con un muy buen técnico (De Felippe), no se casa con nadie, le da oportunidades a todos", dijo Funez, exjugador de Newell's.

"Se vive distinto, no sé por qué, tengo muchas ganas de volver a jugar en el Coloso y contra Newell's. Con mi familia también tengo sentimientos encontrados, ya que me dicen que cuando ingrese a la cancha me van a insultar igual (risas)". De esta manera se vive el fútbol en la casa de los Funez, donde el delantero de Central Córdoba (Santiago del Estero) se divide en esta vuelta entre el profesionalismo y sus sentimientos.

"Tengo toda mi familia hincha de Newell's, no tengo que conseguirles entradas porque son todos socios. Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newell's", agregó el delantero describiendo cómo se vive en su familia la pasión Leprosa. Y aclaró lo que sucedería en caso de convertir: "Es una linda sensación la de volver a la cancha del club que soy hincha, rara, pero linda situación. Si hago un gol pido disculpas".

El paso por Newell's

El centrodelantero expuso las razones del porqué no pudo terminar de triunfar en la Lepra: "Fue un paso corto y evaluarlo por tres meses se me hace difícil. Estuve un año y medio fuera del club, jugando en otra categoría donde me fue bien, hice 20 goles y no es fácil. El cambio de categoría, volver a un club de primera y a una institución tan grande, donde cuando no te va bien no podes salir a la calle. Faltó tiempo, es poner una excusa con el diario del lunes, pero estoy conforme porque cumplí un sueño. No soy parte del club, pero soy hincha y aprendí a disfrutarlo de otra forma".

"Con respecto a la presión, no es lo mismo jugar con 10 ó 15 mil personas que jugar con 40 mil todos los partidos. No lo tomo como excusa, pero en los seis meses que estuve en San Martín (San Juan) jugué mucho más de los tres años que estuve en la primera de Newell's. Obviamente hay falencias y virtudes propias, por algo un entrenador lo elige a uno. Siempre me tocó correr de atrás. Hoy llegué a un equipo ya armado, pero a base de esfuerzo cada vez que ingreso igualé la misma cantidad de partidos que jugué en Newell's", se explayo Nazareno en diálogo con "Rivales" (La Red Rosario) ante la falta de continuidad en el Parque de la Independencia.

La actualidad del ataque Leproso

Sobre la actualidad de los delanteros Leprosos aclaró: "Hoy Newell's no tiene un goleador claro, realmente no sé quién ha convertido más goles en este equipo. No se basa tanto en el nombre, sino en funcionamiento y contexto en sí".

Dejó palabras de elogio para su actual entrenador, Omar De Felippe, quien también pasó por el Rojinegro. "Me encontré con un muy buen técnico, no se casa con nadie, le da oportunidades a todos. Si te ve bien te pone y si te ve mal te saca tengas el nombre que tengas. Nosotros no tenemos un Maxi Rodríguez o un Nacho Scocco, pero hay jugadores de gran trayectoria como Iván Pillud que si no está bien no juega. Eso habla de lo buena persona y que es un técnico que te evalúa día a día", resaltó.