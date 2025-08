Las dos rachas negativas que Darío Benedetto todavía no puede dejar atrás desde que llegó a Newell's

El delantero sufrió una nueva lesión y no jugará este viernes contra Central Córdoba. Se presume que se perdería varios partidos.

Darío Benedetto no convierte un gol desde hace casi un año y medio y además arrastra una serie de lesiones musculares.

Desde entonces, el delantero que llegó en junio a Newell's prepara su estreno en el equipo rojinegro. Hasta ahora no tuvo suerte: faltó en los tres primeros partidos del torneo Clausura, ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi, porque no estaba del todo recuperado.

Todo indica que sufrió un desgarro

Pero no podrá ser. Es que el Pipa se resintió de aquella lesión en México y ahora su participación en los próximos partidos está seriamente en duda. Todavía no hay información oficial sobre su lesión, pero todo indica que se trataría de un desgarro. Si se confirma, el delantero no llegará al clásico ante Central, el 23 de agosto, en el Gigante.

Benedetto viene arrastrando una serie de lesiones desde principios de año. Cuando llegó a Olimpia de Paraguay, en febrero, estuvo varios partidos sin jugar por problemas musculares. Y ya en pleno campeonato, otra lesión lo marginó por un par de partidos más.

Ahora otra vez se lesionó y su debut oficial con la casaca rojinegra tendrá que seguir esperando.

La otra racha negativa que atraviesa el jugador es la falta de goles. Con un pasado de delantero temible y goleador, el Pipa viene con la pólvora mojada desde hace más de un año. Durante los meses que jugó en Olimpia no marcó ningún tanto, y obviamente tampoco lo hizo en Newell's, donde todavía ni siquiera jugó.

El último gol oficial de Benedetto

El último gol oficial de Darío Benedetto fue el 5 de febrero de 2024. Ese día, Boca le ganó 2 a 0 a Tigre en la Copa de la Liga y Pipa marcó uno de los tantos xeneizes. Desde entonces, el goleador no pudo gritar nunca más un gol.