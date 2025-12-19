Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

El Canalla homenajeó a varios de los protagonistas de aquella noche inolvidable ante Atlético Mineiro. Quiénes asistieron

La Copa Conmebol y muchos de los que fueron protagonistas de Central, en aquella gesta del 19 de diciembre de 1995.

Los héroes de Central de la Copa Conmebol 1995 tuvieron su merecido homenaje de parte del club. En el mismo Gigante de Arroyito y con el trofeo que supieron conseguir ante Atlético Mineiro , fueron reconocidos por la dirigencia encabezada por el presidente Gonzalo Belloso.

El 19 de diciembre de 1995, el equipo comandado por Don Ángel Tulio Zof desde la línea de cal y por el Negro Omar Arnaldo Palma en el césped enarboló una jornada milagrosa, un hito futbolístico, al revertir la derrota por 4 a 0 que había sufrido en Belo Horizonte una semana antes , para vencer por el mismo marcador a Atlético Mineiro y vencerlo en la serie final en la definición por penales .

Lo que siguió fue un festejo único de una noche inolvidable y por eso la dirigencia canalla, 30 años después, agasajó a gran parte de aquel plantel el jueves por la noche en el sector de palcos oficiales del Gigante.

El brindis dio paso a la entrega de camisetas personalizadas que cada uno de los presentes fue a buscar junto a su lugar imaginario en el vestuario. Por supuesto, fue una réplica exacta de la usada esa noche y con el nombre de cada uno detrás.

Uno de los que más se entusiasmó al ver la número 2 y su nombre fue Horacio "Petaco" Carbonari, héroe si los hubo de esa noche, con el golazo de cabeza que igualó la serie, el anterior del primer tiempo y la conversión de su penal.

El Pato Abbondanzieri, que en la Conmebol fue suplente de Roberto Bonano ya que era el titular en el campeonato, también se emocionó al ver su casaca de arquero. Mientras Federico Lussenhoff, actual director deportivo, dejó el traje de anfitrión junto al de Gonzalo Belloso, para también calzarse la auriazul similar a la que lució aquella noche.

Todos disfrutaron como niños, inclusive algunos que no participaron del plantel campeón pero estuvieron en la foto como el paraguayo Jara y Hernán Castellano.

Todos ellos saltaron al campo de juego, el club sacó de la vitrina la Copa Conmebol y fue llevada al centro del campo de juego para la foto de rigor.

Los homenajeados en el Gigante

En la imagen que acompaña la nota, se ven de izquierda a derecha a Federico Lussenhoff, Gustavo Falaschi, Roberto Abbondanzieri, Horacio Carbonari, Pablo "Vitamina" Sánchez, Roberto González, Panchito Fernández, Estanislao Ayuso, Hernán Castellano y Rubén Chávez (arriba); Diego Ordóñez, Cristian Daniele, Raúl Gordillo, Mario Gori, Cristian Colusso y Humberto Biazotti (abajo).

Belloso mismo fue el que colgó la foto y agradeció: “Los más campeones de Rosario. Los campeones de Central cruzaron las fronteras. A 30 años de una hazaña eterna ¡Feliz aniversario!”.

Mientras, la cuenta oficial Canalla puso una foto de aquella conquista y la frase de los dos íconos que ya no están: “Con Don Ángel en el banco y Omar como eterno capitán”.

Un día sin dudas a pura emoción para una noche grabada a fuego en el corazón de los canallas.