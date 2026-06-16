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La historia y la técnica del DT de Argelia, el rival de la selección argentina en el debut

El entrenador del rival de Argentina inició su carrera en 1997 y estuvo al frente de Suiza en el Mundial 2018. Además, dirigió a Lionel Scaloni en Lazio

16 de junio 2026 · 12:45hs
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Vladimir Petkovic. El entrenador bosnio asumió el cargo en febrero de 2024 y logró una clasificación contundente hacia la Copa del Mundo.

Vladimir Petkovic. El entrenador bosnio asumió el cargo en febrero de 2024 y logró una clasificación contundente hacia la Copa del Mundo.

Argelia será una de las selecciones que buscará dar la sorpresa ante Argentina en el Mundial 2026 y llegará al torneo bajo la conducción de Vladimir Petkovic. El entrenador bosnio asumió el cargo en febrero de 2024 y logró una clasificación contundente hacia la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con casi tres décadas de trayectoria, Petkovic construyó gran parte de su carrera en Europa. Su mayor logro fue la conquista de la Coppa Italia 2012-2013 con Lazio, mientras que entre 2014 y 2021 dirigió a Suiza, selección a la que llevó a disputar el Mundial de Rusia 2018 y a alcanzar los cuartos de final de la Eurocopa 2020.

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El método Petkovic

La carrera de Petkovic comenzó en las categorías inferiores del fútbol suizo y fue creciendo hasta llegar a la élite europea. Su primer paso destacado fue por Young Boys, donde peleó el campeonato local, antes de desembarcar en Lazio.

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Los equipos de Petkovic se caracterizan por mantener una estructura defensiva sólida y aprovechar los espacios para atacar rápido.

En el conjunto italiano alcanzó el punto más alto de su trayectoria al conquistar la Coppa Italia 2012-2013 tras imponerse en el clásico frente a Roma. Durante ese período también compartió plantel con Lionel Scaloni, quien años más tarde reconoció la influencia que tuvo el bosnio en su formación como futuro entrenador.

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Luego de su experiencia en clubes, Petkovic asumió el desafío de conducir a Suiza y permaneció al frente del seleccionado durante siete años. Bajo su mando, los helvéticos firmaron una de las mayores sorpresas de la Eurocopa 2020 al eliminar a Francia en los octavos de final.

Desde 2024 dirige a Argelia, selección con la que consiguió resultados inmediatos, incluyendo la clasificación anticipada al Mundial 2026 y una destacada actuación en la Copa África.

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