Detuvieron en el centro a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

El procedimiento se realizó en Balcarce al 1000. Según la denuncia, la sospechosa se aprovechó la situación de vulnerabilidad de la víctima

La mujer detenida en el centro de Rosario. La investigan por robo de dólares, pesos y alhajas de oro de la mujer a la que debía cuidar

Una mujer de 49 años fue detenida en el centro de Rosario, acusada por un caso de robo y privación ilegítima de la libertad . Según la denuncia, la sospechosa se desempeñaba como cuidadora de la víctima y residía en el domicilio donde prestaba servicios.

El hecho investigado ocurrió en abril pasado . De acuerdo con fuentes policiales, la sospechosa habría aprovechado una situación de vulnerabilidad de la mujer a la que debía cuidar para sustraerle 30.000 dólares , 50.000 pesos, una caja fuerte que contenía alhajas de oro y otros elementos de valor, para luego darse a la fuga.

La investigación de este caso está a cargo de la fiscal Guillermina Aiello de la Unidad de Investigación y Juicio. A partir de las actuaciones remitidas a la Policía de Investigaciones, personal de la Brigada Operativa Nº 1 realizó entrevistas, relevamientos de cámaras de seguridad y diversas tareas investigativas que permitieron avanzar en la identificación de la sospechosa.

Como resultado de la investigación, la Fiscalía emitió una orden de captura el pasado 30 de abril. En ese marco, personal de la Brigada de Capturas llevó adelante distintas tareas de campo y seguimiento en domicilios vinculados a familiares y allegados de la requerida. Posteriormente, los investigadores obtuvieron información que indicaba que la mujer podría encontrarse alojada en un establecimiento de la zona céntrica de Rosario.

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Ante ello, se montó un operativo discreto de vigilancia y, tras corroborar su identidad, se concretó su detención en inmediaciones de Balcarce al 1000. Por disposición de la fiscal Aiello, la mujer fue trasladada a sede de la Policía de Investigaciones, donde quedó detenida a la espera de la correspondiente audiencia judicial.

La investigación continúa bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación.