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Semana decisiva en el conflicto aceitero

La Ciara-Cec (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro de Exportadores de Cereales) pidió a la Secretaría de Trabajo una reunión para este martes para negociar con los sindicatos del sector

15 de junio 2026 · 06:05hs
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Empresarios y los sindicatos aceiteros están en conflicto y la concilación obligatoria vence esta semana.

Empresarios y los sindicatos aceiteros están en conflicto y la concilación obligatoria vence esta semana.

Ante la inminencia del vencimiento de la concilación obligatoria, el plazo vence este jueves 18 de junio, la cámara empresaria que agrupa al sector agroexportador emitió un comunicado solicitando a la Secretaría de Trabajo adelantar para este martes la reunión junto a los sindicatos para intentar saldar la disputa entre ambos.

“Estamos entrando en la última semana de la conciliación obligatoria, que vence este próximo jueves 18. Hemos pedido a la Secretaría de Trabajo que nos convoque formalmente este martes junto a ambos sindicatos aceiteros para lograr una negociacion salarial real, que hasta el día de hoy no ha sucedido dado que nunca hubo voluntad de negociación”, sostuvo la Ciara-Cec (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro de Exportadores de Cereales).

En ese sentido, el sector empresarial agregó: “Nuestra propuesta es clara: ya anticipamos aumentos salariales por un 13.8% desde enero de este año y recién ahora la inflación consolidada llegó al 14.7%. Este mes la diferencia es menor al 1%, por lo que a partir del próximo mes se irá actualizando el salario en base al índice de inflación del Indec como se hace todos los años. En conclusion nadie pierde su poder de compra y de vida, en salarios promedios que se encuentran en 4.8 millones de pesos mensuales”.

Y concluye: “No lograr un acuerdo salarial siguiendo la inflación va a redundar lamentablemente en menores salarios a partir del pre anuncio de paro de los sindicatos aceiteros. Cada trabajador perderá 160.000 pesos por día; es decir, en una semana laboral sus salarios tendrán una caída de 960.000 pesos, sólo por decisión de algunos dirigentes que miran sus ambiciones politicas y la caja de recaudación de los aportes sindicales y solidarios que suman millones de dólares. En definitiva, trabajemos el próximo martes para hacer una negociación salarial real y sin juegos políticos, siguiendo el índice del Indec como es habitual”.

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