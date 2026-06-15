Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

“Ellos no recuerdan si se olvidaron de atarlas o quién debía hacerlo. El hecho es que las cuerdas no estaban sujetas a ella”, confirmó una investigadora policial

La joven de 21 años que murió en un incidente de salto con cuerda el fin de semana en la ciudad brasileña de Limeira, en el interior paulista, no estaba sujeta a ningún equipo de seguridad ni llevaba atada una cuerda o elástico, según indicó una investigadora de la Policía de acuerdo con la declaración de los tres detenidos.

La investigadora Andrea Levy dijo que los tres instructores de salto involucrados en el incidente reconocieron que Maria Eduarda Rodrigues de Freitas no estaba atada a cuerda alguna cuando saltó el pasado sábado.

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“Ellos no recuerdan si se olvidaron de atar las cuerdas, o quién debía hacerlo, o quién no verificó. Pero el hecho es que las cuerdas no estaban sujetas a ella”, resaltó Levy.

De Freitas fue sepultada el domingo tras el incidente en Ponte do Esqueleto, un puente abandonado en Limeira, 148 kilómetros al norte de San Pablo.

La chica había pedido que la lanzaran desde el puente al "estilo avión", con dos instructores levantándola por encima de sus hombros al tiempo que ella extendía los brazos. Las filmaciones que se difundieron por internet muestran a dos hombres con cascos blancos lanzándola desde unos 40 metros de altura. Según se puede ver, los instructores llevan arneses que parecen estar sujetos a una cuerda de seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okurkabinladin/status/2065916934714175639&partner=&hide_thread=false Darwinova cena. Já vím, e s tím otravuju v podstat obden, ale asi máme výherce. V brazilském mst Limeira zahynula 21letá ena pi skoku z 40metrové výšky, protoe organizátoi zapomnli pipevnit záchytné lano.



Davová psychóza. Ohromující na incidentu také je, e byl… pic.twitter.com/zLGySBVnVt — Michal Poláek (@okurkabinladin) June 13, 2026

El juez Paulo Henrique Stahlberg Natal decretó la prisión preventiva Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra, acusados de homicidio con dolo eventual.

Según la resolución judicial, la prisión preventiva fue decretada ante indicios de que los acusados intentaron abandonar el lugar del accidente y podrían interferir en las investigaciones.

Testigos señalaron además que, tras el hecho, los instructores se cambiaron de ropa y se dirigieron hacia una zona de vegetación.

En su decisión, el juez sostuvo que la muerte ocurrió en circunstancias evitables y atribuyó el hecho a una “negligencia grave” en una actividad comercial de alto riesgo por la omisión de un equipo de seguridad indispensable.

El juez también demostró que existe riesgo de reiteración de conductas peligrosas debido a que los imputados realizaban este tipo de actividades de manera habitual, aunque sin ningún tipo de formalización ante las autoridades municipales.

Si bien se mencionó el episodio como un grave incidente en un bungee jumping, lo cierto es que esta práctica difiere en que no es un salto con cuerda elástica sino que es lo que los españoles denominan "puenting", con cuerdas más duras, que prácticamente no generan rebote y hacen que quien se lanza describa un movimiento de péndulo.