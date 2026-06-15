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Dos jóvenes detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos

Ocurrió en una vivienda de la zona oeste. La víctima realizó la denuncia y la policía detuvo a dos sospechosos que estaban en la casa, entre ellos un menor

15 de junio 2026 · 10:23hs
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Dos jóvenes detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos.

Dos jóvenes detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos.

Una vecina de la zona oeste de Rosario denunció que su casa fue usurpada por un grupo de hombres que le exigieron un pago millonario como condición para retirarse. La mujer avisó a la policía y finalmente dos sospechosos quedaron detenidos.

El hecho se dio a conocer este domingo cerca de las 22, cuando una mujer de 30 años denunció la usurpación y la amenaza de la que había sido víctima. Contó un grupo de hombres se había metido en su vivienda y que le pidieron 3 millones de pesos para devolvérsela.

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La vivienda en cuestión está ubicada en Cerrito al 4700, y a esa dirección arribó la policía tras la denuncia de la víctima. En ese marco la mujer identificó a los sospechosos que quedaron demorados.

Se trata de Isaías A., de 17 años, y Mario Ismael N., de 21 años. Ambos quedaron demorados y a disposición de la Fiscalía, mientras se analiza la denuncia y se reúnen evidencias para una eventual imputación por delitos de usurpación, amenazas y extorsión.

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